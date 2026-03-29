Γιώργος Θεοφάνους: Εχασα τη μάνα μου...

Ο Γιώργος Θεοφάνους έμαθε ότι η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή, λίγο πριν το ξεκίνημα της συναυλίας του στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Κύπριος μουσικοσυνθέτης έκανε ανάρτηση στο Instagram με μια κοινή τους φωτογραφία, πάνω στην οποία έγραψε λίγες λέξεις για την αξεπέραστη ερμηνεύτρια.

Όπως είχε πει στο παρελθόν ο Γιώργος Θεοφάνους, δεν έτυχε να κάνει επιτυχία με την Μαρινέλλα. Ευελπιστούσε πως αυτό θα συνέβαινε τα επόμενα χρόνια. Η είδηση του θανάτου της 87χρονης τραγουδίστριας τον συνέτριψε. Και εκείνος, την χαρακτήρισε «μάνα», όπως ο Γιώργος Νταλάρας.

«Είμαι Κωνσταντινούπολη. Έχω συναυλία σε λίγα λεπτά. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Ήρθα εδώ για την Παναγία Των Βλαχερνών και τους εορτασμούς με τον πατριάρχη σήμερα για τα 1.400 χρόνια.

Για την άλλη μου μάνα την Παναγία και έφυγε η ΜΑΝΑ μου. Εγώ θα την θυμάμαι πάντα έτσι. Ένα τεράστιο χαμόγελο, μια μεγάλη καρδιά. Καλό ταξίδι ΜΑΝΑ» έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους.

