Γιορτινά αρώματα: Φτιάξτε το δικό σας χειροποίητο potpourri

Η μαγεία των Χριστουγέννων δεν κρύβεται μόνο στα πολύχρωμα λαμπάκια και τα στολισμένα δέντρα, αλλά κυρίως στις αναμνήσεις που ξυπνούν οι αισθήσεις μας. Αν κλείσουμε τα μάτια, η γιορτινή περίοδος έχει τη μυρωδιά του φρεσκοκομμένου πορτοκαλιού, τη ζεστασιά της κανέλας και την υπόκωφη ένταση του γαρύφαλλου και του πεύκου.

Αντί, λοιπόν, να καταφύγετε φέτος σε συνθετικά αρωματικά χώρου, σας προτείνουμε να φέρετε τη φύση μέσα στο σπίτι σας, δημιουργώντας ένα δικό σας, απόλυτα φυσικό χριστουγεννιάτικο ποτ πουρί.

Η προετοιμασία

Η καρδιά ενός επιτυχημένου ποτ πουρί βρίσκεται στα αποξηραμένα φρούτα. Η διαδικασία είναι απλή και θα γεμίσει την κουζίνα σας αρώματα πριν καν ολοκληρωθεί η σύνθεση. Ξεκινήστε κόβοντας πορτοκάλια, μανταρίνια ή ακόμα και λεμόνια σε λεπτές, ομοιόμορφες φέτες. Αφού τις ταμπονάρετε ελαφρά με χαρτί κουζίνας για να απομακρύνετε την περιττή υγρασία, τοποθετήστε τις στη σχάρα του φούρνου. Ψήνοντας τες στους 100°C για περίπου δύο με τρεις ώρες, θα δείτε τις φέτες να μεταμορφώνονται σε μικρά, ημιδιάφανα στολίδια που κρατούν μέσα τους όλη τη φρεσκάδα του κίτρου.

Η τέχνη της σύνθεσης

Μόλις η βάση σας είναι έτοιμη και έχει κρυώσει, ξεκινά το δημιουργικό κομμάτι της σύνθεσης. Σε ένα μεγάλο μπολ, αναμίξτε τις αποξηραμένες φέτες με ολόκληρα ξυλάκια κανέλας, αστεροειδή γλυκάνισο που μοιάζει με φυσικό κόσμημα και καρφάκια γαρύφαλλου. Για να δώσετε στο μείγμα σας μια πιο “δασική” και γήινη αίσθηση, προσθέστε μικρά κουκουνάρια, κλαδάκια από έλατο ή πεύκο και μερικά φύλλα δάφνης. Αν θέλετε να ενισχύσετε το οπτικό αποτέλεσμα, μερικά αποξηραμένα κράνμπερις ή κυνόροδα θα χαρίσουν τις απαραίτητες κόκκινες πινελιές που επιβάλλει η χριστουγεννιάτικη παλέτα.

Μυστικά για άρωμα που διαρκεί

Για να παραμείνει το ποτ πουρί σας ζωντανό για εβδομάδες, υπάρχει ένα μικρό μυστικό: η “σφράγιση” των αρωμάτων. Τοποθετήστε το μείγμα σε ένα βάζο που κλείνει αεροστεγώς και προσθέστε λίγες σταγόνες από αιθέρια έλαια κανέλας, πορτοκαλιού ή κέδρου. Αφήστε το κλειστό για 24 ώρες ώστε τα υλικά να “ποτιστούν” από τα έλαια. Όταν το ανοίξετε και το τοποθετήσετε σε μια όμορφη ξύλινη πιατέλα στο σαλόνι σας, η διάχυση του αρώματος θα είναι άμεση και μεθυστική.

Δύο τρόποι για να το απολαύσετε

Το ποτ πουρί δεν είναι μόνο διακοσμητικό. Αν και μια πλούσια σύνθεση σε ένα γυάλινο μπολ αποτελεί ένα υπέροχο statement κομμάτι για το τραπέζι σας, υπάρχει και η “ζεστή” εναλλακτική. Τις κρύες μέρες του Δεκεμβρίου, μπορείτε να ρίξετε μια χούφτα από το μείγμα σας σε μια μικρή κατσαρόλα με νερό που σιγοβράζει. Οι υδρατμοί θα μεταφέρουν το άρωμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα θαλπωρής που κανένα κερί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί.

Ένα δώρο από καρδιάς

Αν ψάχνετε ένα ιδιαίτερο δώρο για τους αγαπημένους σας, το χειροποίητο ποτ πουρί είναι η ιδανική λύση. Μοιράστε το σε μικρά γυάλινα βαζάκια, δέστε στον λαιμό τους μια κομψή βελούδινη κορδέλα ή ένα κομμάτι σπάγγο και προσθέστε μια χειρόγραφη κάρτα με οδηγίες χρήσης. Είναι ένα δώρο προσωπικό, οικολογικό και γεμάτο από τη φροντίδα σας.

Φέτος, αφήστε το σπίτι σας να διηγηθεί τη δική του χριστουγεννιάτικη ιστορία μέσα από τις μυρωδιές της φύσης. Είναι ο πιο απλός τρόπος να νιώσετε τη ζεστασιά των γιορτών σε κάθε σας ανάσα.

