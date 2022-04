Γουίλ Σμιθ: Σε κλινική αποτοξίνωσης μετά το χαστούκι στα Όσκαρ – Σήμερα η απόφαση για την τιμωρία του

Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η Ακαδημία των Όσκαρ σχετικά με το ποια θα πρέπει να είναι η ποινή που θα επιβληθεί στον Γουίλ Σμιθ μετά το χαστούκι που έριξε στον Κρις Ροκ κατά τη φετινή τελετή απονομής των βραβείων μετά το αστείο που έκανε ο ηθοποιός-παρουσιαστής για τη σύζυγό του.

Ωστόσο σύμφωνα με την Sun τα μέλη της Ακαδημίας εμφανίζονται διχασμένα σχετικά με το αν πρέπει να αφαιρεθεί το βραβείο Όσκαρ που απονεμήθηκε φέτος στον Γουίλ Σμιθ. Σημειώνεται ότι την τελική απόφαση θα λάβει το 54μελες διοικητικό συμβούλιο της Ακαδημίας.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα οι ενστάσεις σχετικά με το αν πρέπει να επιβληθεί μια τέτοια ποινή εγείρονται από το γεγονός ότι τα Όσκαρ δεν έχουν αφαιρεθεί ούτε από τους Χάρβεϊ Γουάινσταϊν και Ρόμαν Πολάνσκι τα ονόματα των οποίων ενεπλάκησαν σε σεξουαλικά σκάνδαλα.

«Η γενική εικόνα είναι πως θα ήταν τρελό και υποκριτικό να γίνει ένα τέτοιο βήμα» ειπε η ίδια πηγή στη Sun προσθέτοντας ότι «μιλάμε βέβαια για το Χόλιγουντ που έχει τους δικούς του νόμους».

Πριν η απόφαση να φτάσει στο 54μελες διοικητικό συμβούλιο η υπόθεση θα συζητηθεί ανάμεσα στα περίπου 9.000 μέλη της Ακαδημίας και στις δεκάδες ομάδες που υπάρχουν στο WhatsApp.

Η Ακαδημία, πάντως, επείγεται να λάβει αποφάσεις για την υπόθεση Γουίλ Σμιθ καθώς η σχετική συζήτηση ήταν προγραμματισμένο να γίνει στις 18 Απριλίου αλλά θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Την ίδια ώρα αμερικανικά μέσα μεταδίδουν ότι ο Γουίλ Σμιθ νοσηλεύεται σε πολυτελή κλινική αποτοξίνωσης, προκειμένου να «μάθει να διαχειρίζεται το στρες και την έντασή του».

