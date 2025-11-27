GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ

Στην πρόθεση ψήφου (η εταιρεία δεν παρουσιάζει εκτίμηση ψήφου) η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,2% , ακριβώς διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, που συγκεντρώνει 12,6% ενισχυμένο κατά 0,3%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10,4% και άνοδο 0,6% , το ΚΚΕ στο 8,5% με άνοδο 0,6%

GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ
27 Νοέ. 2025 21:07
Pelop News

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO άνοδο μισής μονάδας σε σχέση με τον Σεπτέμβριο δίνει στη ΝΔ. Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Star. Στην πρόθεση ψήφου (η εταιρεία δεν παρουσιάζει εκτίμηση ψήφου) η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,2% , ακριβώς διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, που συγκεντρώνει 12,6% ενισχυμένο κατά 0,3%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10,4% και άνοδο 0,6% , το ΚΚΕ στο 8,5% με άνοδο 0,6%.

Σημαντικές απώλειες καταγράφει και σε αυτή τη μέτρηση η Πλεύση Ελευθερίας που μετρήθηκε στο 5,8% με απώλειες 2,1%, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,1% με απώλειες 1,1%. Η Φωνή Λογικής είναι στο 3% με οριακή άνοδο 0,2 της μονάδας, ενώ Νίκη Κίνημα Δημοκρατίας, ΜεΡΑ25 και Νέα Αριστερά κινούνται μεταξύ 1,5% και 2,3% στην πρόθεση ψήφου. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7% ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων μετρήθηκε από την GPO στο 13,3%.

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%, με άνοδο 5 μονάδων σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου για το Star. Ακολουθούν η διαφθορά 15,9% και η Υγεία 5,1%

Το 79,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.

Μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, το 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης ενώ το 70,8% δηλώνει ότι θα ήθελε να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.

Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το «κόμμα Τσίπρα»

Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό. Λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%. Σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου, η δυνητική στήριξη σε ένα κόμμα Τσίπρα – ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας λόγω της κυκλοφορίας του βιβλίου του – εμφανίζεται αυξημένη κατά 2,4 μονάδες. Σημειώνεται ότι εκείνοι που αναφέρουν ως «πολύ πιθανό» να ψηφίσουν ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό έχουν μετρηθεί στο 11,8%, με αύξηση 3,1 μονάδων σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ενώ έχουν μειωθεί κατά 0,7 μονάδες εκείνοι που τον Σεπτέμβριο μιλούσαν για «αρκετά πιθανή» ψήφο.
GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ

GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ

GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ

GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ

GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ

GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ

GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ

GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ

GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ

GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ

GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ

GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:22 Αυτή είναι η πόλη με τον περισσότερο πληθυσμό στον κόσμο, σχεδόν τρεις φορές όσος ο πληθυσμός της Ελλάδας!
22:55 Το παρασκήνιο με την ατάκα «θα τον παρακολουθούμε» του Τσάμπι Αλόνσο για τον Μουζακίτη
22:45 Εξηγήσεις από Μέρκελ: «Fake news» οι ισχυρισμοί ότι απέδωσα ευθύνη σε Πολωνία και Βαλτικές χώρες για τον πόλεμο στην Ουκρανία
22:35 Η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει 2.200.000 ευρώ
22:35 Ποιοι δικαιούνται σύνταξη στα 59 και ποιοι στα 60,5, τι ισχύει , οι χαμένοι και οι κερδισμένοι
22:25 Παγωμάρα για τον ΠΑΟΚ στο 89′!
22:20 Τουρκία: 19 χρόνια μετά εξιχνιάστηκε στυγερή δολοφονία καθηγητή μαθηματικών από μαθήτριά του!
22:11 Κωστής Χατζηδάκης: Η χώρα δεν θα χάσει ούτε ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις
21:59 Κοινό αίτημα σε Ισραήλ από Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία να σταματήσει τη βία στη Δυτική Όχθη
21:49 Καλάβρυτα: Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας με τιμές αρχηγού κράτους! ΦΩΤΟ
21:38 Πάτρα: Περίεργη υπόθεση και συναγερμός, αποφυλακίστηκε Αλβανός, αλλά από τότε αγνοείται!
21:29 Συνέδριο στο Αγρίνιο: «Καρδιαγγειακή Υγεία, Εγχώρια Παραγωγή & Περιβάλλον»
21:20 Νέα δεδομένα στη Euroleague: Φενέρμπαχτσε και Εφές Αναντολού ενημέρωσαν ότι δεν θα ταξιδέψουν στο Ισραήλ
21:07 GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ
20:56 Τουρκία: Αυτή είναι η ομάδα που ξέμεινε λόγω παράνομου στοιχηματισμού με 7 μόλις παίκτες!
20:41 Που, πώς και γιατί συναντήθηκαν ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερωνύμος με τον Άδωνι Γεωργιάδη
20:31 Ο γιος του γνωστού πολιτικού, που συνελήφθη μετά από περιπετειώδη καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία, ΦΩΤΟ
20:18 Η Ελλάδα με το «δεξί» στα προκριματικά του Παγκοσμίου, έκανε εύκολα τη δουλειά κόντρα στη Ρουμανία
20:11 Adel: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική, στα «κόκκινα» οι δρόμοι της Αθήνας
19:58 Καιρός: Καταιγίδες θα «χτυπήσουν» και αύριο (28/11/2025) το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ