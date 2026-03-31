Γραφείο Προϋπολογισμού: Πιο δύσκολο το οικονομικό τοπίο με φόντο τις γεωπολιτικές εντάσεις

Λιγότερη ανάπτυξη, υψηλότερο πληθωρισμό και περισσότερους κινδύνους για την ελληνική οικονομία προβλέπει στη νέα Τριμηνιαία Έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλάζουν το οικονομικό τοπίο.

Η έκθεση σημειώνει ότι το 2025 έκλεισε θετικά, με ανάπτυξη 2,1%, ενώ το τελευταίο τρίμηνο έφτασε το 2,4%. Για το 2026 όμως, το Γραφείο μειώνει την πρόβλεψή του από 2,1% σε 2,0%, με το εύρος να διαμορφώνεται πλέον από 1,7% έως 2,4% αντί για 1,9% έως 2,6%. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Γραφείου, καθηγητής Ιωάννης Τσουκαλάς, αν το πετρέλαιο φτάσει τα 100 δολάρια και η ΕΚΤ αυξήσει τα επιτόκια, η ανάπτυξη μπορεί να κινηθεί ακόμη χαμηλότερα.

Την ίδια ώρα, οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνονται. Ο πληθωρισμός είχε ήδη φτάσει στο 3,1% τον Φεβρουάριο, έναντι 1,9% στην Ευρωζώνη, ενώ η νέα πρόβλεψη για το 2026 τοποθετείται πλέον στο 3,5%-4% ή και υψηλότερα, όταν στην προηγούμενη έκθεση ήταν κάτω από 3%.

Πιέσεις σε ενέργεια και εφοδιασμό

Ο κ. Τσουκαλάς προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι μόνο ανοδικοί, καθώς η άνοδος στις τιμές της ενέργειας, των λιπασμάτων και της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταφέρεται στην αγορά, ενώ δεν απέκλεισε και αδικαιολόγητες αυξήσεις από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται την αναταραχή.

Ως απάντηση, το Γραφείο εισηγείται ψηφιακή παρακολούθηση του κόστους και των τιμών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας, σε πραγματικό χρόνο, με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να εντοπίζονται καλύτερα φαινόμενα υπερβολικής κερδοφορίας.

Παράλληλα, εκτιμά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 θα διαμορφωθεί στο 4,5% του ΑΕΠ, καθώς τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,5 δισ. ευρώ. Το Γραφείο υπογραμμίζει ότι σε περιόδους κρίσης τα ισχυρά δημόσια οικονομικά και κυρίως οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό αντίβαρο στις πιέσεις που δέχονται η κατανάλωση και οι εξαγωγές.

