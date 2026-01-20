Γρίπη: Έως 1.200 εισαγωγές την εβδομάδα – Προειδοποίηση Τζανάκη για πίεση στο ΕΣΥ και διψήφιο αριθμό θανάτων

Για το ενδεχόμενο οι εβδομαδιαίες εισαγωγές στα νοσοκομεία να φτάσουν ακόμη και τις 1.200 λόγω της γρίπης μίλησε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν χρειάζεται πανικός.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ, ο κ. Τζανάκης επισήμανε ότι, παρά την αυξημένη κυκλοφορία του ιού, η πίεση στο ΕΣΥ παραμένει μέχρι στιγμής ελεγχόμενη, κυρίως λόγω της εμβολιαστικής κάλυψης των ευάλωτων ομάδων. Όπως ανέφερε, έχουν χορηγηθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια εμβόλια, γεγονός που λειτουργεί ανασχετικά για το σύστημα υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι εισαγωγές ανέρχονται σήμερα περίπου στις 800 σε εβδομαδιαία βάση, ωστόσο δεν αποκλείεται να αυξηθούν στις 1.200, δηλαδή 150 έως 200 την ημέρα. «Αυτό σημαίνει πολλαπλάσιες επισκέψεις στα Επείγοντα και ενδεχομένως πίεση στις ΜΕΘ», σημείωσε.

Ο καθηγητής προειδοποίησε επίσης ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται διψήφιος αριθμός θανάτων σε εβδομαδιαία βάση. «Ήδη έχουμε περίπου 8 και είναι πιθανό να προσεγγίσουμε τους 15 μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα βαριά περιστατικά σε νεότερες ηλικίες αφορούν κυρίως ανεμβολίαστους.

Όσον αφορά τη γεωγραφική εξέλιξη της έξαρσης, ο κ. Τζανάκης εξήγησε ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει έντονη έως τις δύο πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου, ενώ στην περιφέρεια το αποκορύφωμα θα εμφανιστεί περίπου δέκα ημέρες αργότερα.

Για τη γρίπη μίλησε στον ANT1 και η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Θοδώρα Ψαλτοπούλου. Όπως ανέφερε, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καταγράφεται αυξημένη μετάδοση του ιού, με αρκετά περιστατικά να οδηγούνται σε νοσηλεία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων σε παιδιά και εφήβους, σύμφωνα με στοιχεία του ECDC. Παράλληλα, οι ομάδες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών παραμένουν τα άτομα άνω των 60 ετών και όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα.

Η κ. Ψαλτοπούλου υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός εξακολουθεί να είναι κρίσιμος, ακόμη και σε αυτό το στάδιο, καθώς προστατεύει από τη σοβαρή νόσηση και τη νοσηλεία, παρότι η αποτελεσματικότητά του έναντι του συγκεκριμένου στελέχους της γρίπης τύπου Α εκτιμάται στο 55%. Όπως ανέφερε, η επιδημία ενδέχεται να διαρκέσει έως και τον Μάρτιο.

Τέλος, αναφέρθηκε στο παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου έχουν καταγραφεί περίπου 9.000 θάνατοι από γρίπη, ανάμεσά τους και περισσότερα από 20 παιδιά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαγρύπνησης, έγκαιρης φροντίδας και υπεύθυνης στάσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τα παιδιά που νοσούν και την επιστροφή τους στο σχολείο.





