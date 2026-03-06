Γυναίκα: Όταν η κοινωνία της είπε “Μη μιλάς” και εκείνη μίλησε

Η γυναίκα στο πέρασμα του χρόνου

Κάποτε η ζωή μιας γυναίκας ήταν σχεδόν προκαθορισμένη. Η κοινωνία είχε αποφασίσει για εκείνη πριν ακόμη μεγαλώσει: γάμος, οικογένεια, σπίτι. Η φωνή της σπάνια ακουγόταν έξω από αυτούς τους τοίχους. Κι αν τολμούσε να αντιδράσει, αυτό είχε επιπτώσεις στη ψυχή και στο σώμα της. Αν δεν ακολουθούσε τις κοινωνικές επιταγές που της επέβαλαν, κατέληγε δακτυλοδεικτούμενη.

Για αιώνες, οι γυναίκες μεγάλωναν σε έναν κόσμο όπου η ανεξαρτησία ήταν προνόμιο των ανδρών. Δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, η πρόσβαση στην εκπαίδευση ήταν περιορισμένη και οι επαγγελματικές της επιλογές ήταν ελάχιστες. Η ζωή τους συχνά καθοριζόταν από τις αποφάσεις άλλων. Πολλές φορές για να επιβιώσει και να ζήσει είτε μια αξιοπρεπή ζωή, είτε με τα προς το ζην, έπρεπε να παντρευτεί αυτόν που της επιβάλουν.

Οι γυναίκες από εύπορες οικογένειες φυσικά ήταν πιο ευνοημένες, σε αντίθεση με αυτές που ανήκαν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Είχαν πρόσβαση στη μάθηση και τη δυνατότητα να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες. Πολλές φορές είχαν και το πλεονέκτημα επιλογής συζύγου. Όντας καλλιεργημένες και ευκατάστατες, το νοικοκυριό δεν ήταν στις αρμοδιότητές τους, παρά μόνο η επίβλεψη του σπιτιού και της οικογένειας.

Για εκείνες που δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν ούτε τα βασικά για να επιβιώσουν, τα πάντα ήταν μονόδρομος. Εξαναγκαστικός γάμος και εργασία σε αντίξοες και άθλιες συνθήκες, με την παρενόχληση και τη κακομεταχείριση να παρελαύνουν με λάβαρο τη βία.

Πέρα από τις ανδροκρατούμενες κοινωνίες που τις προόριζαν «για το σπίτι», ακόμα και η Εκκλησία τους επέβαλε τον καθωσπρεπισμό και καθόριζε τη ζωή τους, προωθώντας το πρότυπο της ευλαβούς συζύγου. Το πιο ακραίο ήταν το γεγονός πως η γυναίκα θεωρούνταν συχνά πηγή πειρασμού και υπεύθυνη για πολλά δεινά.

Οι δε προγαμιαίες σχέσεις; Θανάσιμο αμάρτημα! Αν μια γυναίκα διατηρούσε σχέση εκτός γάμου ήταν «μαγαρισμένη» και ο καλύτερος χαρακτηρισμός της στη προκειμένη ήταν πως είναι αμαρτωλή και πόρνη. Και φυσικά κάτι τέτοιο την καθιστούσε κακή επιλογή για γάμο. Φυσικά, σε μια κακώς δομημένη κοινωνία σαν αυτές του παρελθόντος, παιδί εκτός γάμου συνεπαγόταν τη καταδίκη της.

Μη ξεχνάμε, ότι ακόμα και ο έγγαμος βίος στο παρελθόν πολλές φορές καθιστούσε τη γυναίκα που δεν ήταν αυτόνομη, έρμαιο της άσωτης ζωής του συζύγου της, όπου μάλιστα η κοινωνία της έλεγε πως «έτσι κάνουν οι άντρες» και πρέπει να το αποδεχτεί και ζήσει με αυτό.

Αν κάτι χαρακτήριζε τη κοινωνία και την Εκκλησία, αυτό ήταν αναμφίβολα ο μισογυνισμός, με αρνητικό αντίκτυπο στο γυναικείο φύλο.

Η ιστορία όμως δεν έμεινε εκεί.

Η γυναίκα του σήμερα

Κι όμως! Όταν η κοινωνία της είπε «Μη μιλάς!» εκείνη μίλησε! Και όχι μόνο μίλησε, αλλά έδωσε αγώνες ανά τα χρόνια για να αποκτήσει τα αυτονόητα και να θεωρηθεί ισάξια σε όλους τους τομείς, αποδεικνύοντας περίτρανα πως όχι μόνο δεν είναι το αδύναμο φύλο, αλλά ορισμός της υπομονής, της επιμονής και του multitasking.

Σήμερα οι γυναίκες είναι παντού. Στην επιστήμη, στην εκπαίδευση, στην πολιτική, στην επιχειρηματικότητα, στην τεχνολογία. Σπουδάζουν, εργάζονται, δημιουργούν, διεκδικούν, ηγούνται.

Όλοι οι παρελθοντικοί καθωσπρεπισμοί και η ανεκτικότητα βρίσκονται στο pause τοποθετημένα στο χρονοντούλαπο.

Η σύγχρονη γυναίκα έχει αποκτήσει κάτι που παλαιότερα θεωρούνταν σχεδόν αδιανόητο: το δικαίωμα της επιλογής.

Ορίζει η ίδια τη ζωή της αυτόνομα και χωρίς να εξαρτάται από τους άντρες. Έχει την ελευθερία να επιλέξει καριέρα, οικογένεια, μητρότητα ή να ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Αυτή η δυνατότητα επιλογής είναι ίσως η μεγαλύτερη κοινωνική αλλαγή των τελευταίων δεκαετιών.

Κι όμως, ακόμη και σήμερα, παρόλο που έχει τις ίδιες επιλογές με τους άντρες, συχνά γίνεται θύμα του φύλου της. Λιγότερες ηγετικές θέσεις για τις γυναίκες, κατώτερη μισθολογικά από τον άντρα ακόμη και σε θέση ευθύνης, ηλικιακή διάκριση, ενώ πολλές φορές απορρίπτεται λόγω μητρότητας, του ενδεχομένου εγκυμοσύνης ή της μελλοντικής επιθυμίας της για δημιουργία οικογένειας.

Μάλιστα, πολλές φορές τόσοι οι άντρες, όσο και μεγαλύτερα ηλικιακά άτομα φτάνουν σε σημείο να αμφισβητούν τις ικανότητες μιας γυναίκας, και δε νεότερης – και αυτό είναι κάτι που όλες οι γυναίκες έχουν βιώσει στον εργασιακό τους χώρο, θεωρώντας τες φαντασμένες ή ανίδεες ένεκα φύλου. Και η τραγική ειρωνεία της ζωής είναι πως αυτές οι γυναίκες τυχαίνει να είναι κατά περιπτώσεις καλύτερες και ανώτερες από τον μέσο μισογύνη με μεσαιωνικό iq.

Κι αν δεχτούμε πως γίνονται άλματα για τη καταπολέμηση των παραπάνω διακρίσεων, ο έλεγχος πάνω στο σώμα της γυναίκας παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στον κόσμο.

Η άμβλωση και η σύγχρονη σύγκρουση

Το θέμα της άμβλωσης βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης διεθνώς. Για πολλούς ανθρώπους, πρόκειται για ένα βαθιά ηθικό ζήτημα. Για άλλους, είναι κυρίως ζήτημα ατομικής ελευθερίας και υγείας.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο καταφεύγουν κάθε χρόνο σε άμβλωση. Όταν η διαδικασία πραγματοποιείται νόμιμα και με ιατρική ασφάλεια, οι κίνδυνοι για την υγεία είναι περιορισμένοι. Όταν όμως απαγορεύεται ή περιορίζεται, πολλές γυναίκες οδηγούνται σε επικίνδυνες και μη ασφαλείς πρακτικές.

Ακούγεται κλισέ, κι όμως είναι ο χρυσός κανόνας. Το σώμα μας είναι ο ναός μας και έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε αυτό που είναι καλύτερο για εμάς. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να ορίσει το σωστό και το πρέπον. Ούτε οι πολιτικοί, ούτε η κοινωνία, ούτε η Εκκλησία.

Γι’ αυτό και η συζήτηση γύρω από την άμβλωση δεν είναι απλώς πολιτική. Αγγίζει ζητήματα υγείας, δικαιωμάτων και κοινωνικής πραγματικότητας.

Μια πορεία που συνεχίζεται

Η γυναίκα του 2026 δεν είναι η γυναίκα του 1926. Και σίγουρα δεν είναι η γυναίκα του 1826 και των προηγούμενων αιώνων.

Η πορεία από τη σιωπή στη φωνή ήταν μακρά και δύσκολη. Κάθε δικαίωμα που σήμερα θεωρούμε δεδομένο κάποτε ήταν αντικείμενο σύγκρουσης.

Η Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο και μια γιορτή. Είναι μια υπενθύμιση πως η μάχη για την ισότητα συνεχίζεται και ότι η κοινωνία αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και οι γυναίκες που αρνούνται πια να ζουν μέσα σε ρόλους που άλλοι έχουν γράψει για εκείνες.

