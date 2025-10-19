H Χαμάς επιτέθηκε στη Λωρίδα της Γάζας-Οι IDF απαντούν με αεροπορικές επιδρομές

Στον «αέρα» είναι η εκεχειρία μετά τη νέα εξέλιξη στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τους Times of Israel, η Χαμάς ξεκίνησε επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Ράφα.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο IDF έχει στείλει την απάντησή του και έχει προχωρήσει στην πραγματοποίηση αεροπορικών επιδρομών κατά της Χαμάς στο πεδίο.

Το περιστατικό φαίνεται να αποτελεί την πιο πρόσφατη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Ο IDF δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη δήλωση για το περιστατικό.

Δυο στρατιώτες νεκροί στη Ράφα

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν, ενώ ακόμη δύο τραυματίστηκαν σε έκρηξη στρατιωτικού οχήματος στη Ράφα.

Η Χαμάς διαψεύδει τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας

Νωρίτερα, η Χαμάς απέρριψε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

