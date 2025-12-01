«H Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει καλύτερη θέση με την Μαρίνα Σάττι», η αποκάλυψη του Φωκά Ευαγγελινού

«Ήμουν στην σχολή Εμποροπλοιάρχων. Ξεκίνησα με το καράβι να κάνω ένα ταξίδι και είπα θα γίνω χορευτής, γιατί νιώθω ότι υπάρχω μέσα από αυτό, μου αρέσει»

«H Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει καλύτερη θέση με την Μαρίνα Σάττι», η αποκάλυψη του Φωκά Ευαγγελινού
01 Δεκ. 2025 23:21
Pelop News

Ο Φωκάς Ευαγγελινός  ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν σήμερα (01.12.2025) ο Φωκάς Ευαγγελινός. Ο γνωστός χορευτής και χορογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τη Eurovision αλλά και για την συμμετοχή της Μαρίνας Σάττι το 2024.

«Ήμουν στην σχολή Εμποροπλοιάρχων. Ξεκίνησα με το καράβι να κάνω ένα ταξίδι και είπα θα γίνω χορευτής, γιατί νιώθω ότι υπάρχω μέσα από αυτό, μου αρέσει. Δούλεψα πολύ σκληρά, γιατί ξεκίνησα αργά, 21 χρονών. Οι άλλοι είχαν ήδη φτάσει. Εγώ ήξερα που μπορώ να φτάσω», είπε αρχικά ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός είπε στη συνέχεια: «Η Eurovision ήταν ένας θεσμός που πήγα πρώτη φορά το 2004 με τον Σάκη Ρουβά και μετά με την Έλενα Παπαρίζου και είναι κάτι που έχω αγαπήσει.

Έβλεπα Eurovision, αλλά μέσα από τη διαδικασία και την τριβή το αγάπησα. Έχω έρθει σε επαφή με άτομα του εξωτερικού που σέβονται τη δουλειά μου. H Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό».

Ο Φωκάς Ευαγγελινός ανέφερε επίσης: «Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει καλύτερη θέση στον διαγωνισμό με την Μαρίνα Σάττι. Με την Klavdia υπήρχε ένα συγκλονιστικό team».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Γεωργία: Ξεκίνησε έρευαν μετά τις καταγγελίες του BBC ότι χρησιμοποίησαν χημικά όπλα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου κατά διαδηλωτών
23:39 Γιατί ο Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους από τον μικρότερο αδελφό του, πρώην πλέον πρίγκιπα Άντριου;
23:21 «H Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει καλύτερη θέση με την Μαρίνα Σάττι», η αποκάλυψη του Φωκά Ευαγγελινού
22:55 Αττική: Δέκα νεκροί και πάνω από 600 τραυματίες στην άσφαλτο στην Αττική τον Νοέμβριο
22:45 Γιατί ο Πιερρακάκης έκανε δώρο μία εμφάνιση του Πανιωνίου στον Κεντρικό Τραπεζίτη της Ιρλανδίας;
22:35 Ν. Πλέας στον Peloponnisos: «Στην Πάτρα έρχεται το Πανελλήνιο πρωτάθλημα»»
22:27 Ιραν: Φυλάκιση ενός έτους για τον σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί
22:20 ΑΕ Ροϊτίκων και Κεραυνός Αιγίου το «8 στα 8»! Η ΕΑΠ εύκολα την Απολλωνιάδα, ΦΩΤΟ
22:11 Πάτρα: Έτσι συνελήφθη ο 45χρονος για διακίνηση ναρκωτικών
22:00 Τραμπ: Καλεί στον Λευκό Οίκο τους ηγέτες του Κονγκό και της Ρουάντας για την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης
21:49 Το Ντουμπρόβνικ πλημμύρισε με σκουπίδια από την Αλβανία!
21:37 Κάτω Αχαΐα: Συμβολικό κλείσιμο στην Εθνική οδό από Αγρότες
21:29 Στους 1.160 οι νεκροί στην Ινδονησία και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες, ΒΙΝΤΕΟ
21:21 «Εάν μπορούσε να μας μιλήσει αυτό θα ήθελε και ο ίδιος», συγκλόνισε η μητέρα που δώρισε τα όργανα του γιου της
21:11 Από τον Μπέλιγχαμ στον Μουζακίτη! Ο διεθνής άσος παρέλαβε το βραβείο του Golden Boy Web
20:59 Τζουμέρκα: Ρεκόρ, ξεπέρασε το ένα μέτρο η βροχή που έπεσε τον Νοέμβριο
20:49 Αγρότες: Επ’ αόριστον το μπλόκο στα Μάλγαρα, κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα και δίωροι αποκλεισμοί προς Θεσσαλονίκη
20:36 Η συνέχεια στο επεισόδιο στην πισίνα, για πότε και γιατί δόθηκε η αναβολή
20:27 Δύο γυναίκες και δύο άνδρες στο ειδώλιο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας!
20:16 Καιρός: Που προβλέπονται τοπικές βροχές και που σποραδικές καταιγίδες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ