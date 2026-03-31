H σχέση του Βασίλη Γκούμα με την Πάτρα

Θλίψη σκόρπισε στον χώρο του μπάσκετ ο θάνατος του Βασίλη Γκούμα σε ηλικία 79 ετών, ενός από τους μεγαλύτερους παίκτες που ανέδειξε η χώρα μας. Στις 9 Δεκεμβρίου 1983, ο «αυτοκράτορας» του ελληνικού μπάσκετ πέτυχε τον 10.000ό πόντο του αγωνιζόμενος με την ΑΕΚ στον αγώνα ΑΕΚ- ΒΑΟ στο γήπεδο του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας (ο αγώνας σταμάτησε και ο αρχηγός του ΒΑΟ, Αλέκος Παρασκευάς, του απένειμε αναμνηστική πλακέτα).

Ο Γκούμας, που γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1946, αγωνιζόταν στη θέση του φόργουορντ, υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Ελληνες μπασκετμπολίστες, ήταν ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα πίσω από τον Νίκο Γκάλη, με 11.030 πόντους.

Αγωνίστηκε στον Πανελλήνιο και αναδείχθηκε 4 φορές πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος (1970, 1974, 1975, 1977). Το 1981 φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ την οδήγησε στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος σημειώνοντας 30 πόντους στον τελικό. Το 1980 ήταν φιναλίστ κυπέλλου με την ΑΕΚ. Αγωνίστηκε και στον Ηλυσιακό.

Με την Εθνική Ελλάδος αγωνίστηκε σε 114 αγώνες και σημείωσε 1.641 πόντους (μ.ο. 14,4). Συμμετείχε στα Ευρωμπάσκετ 1967, 1969, 1973 και 1975. Στις 31/1/1971 σημείωσε 41 πόντους με την Εθνική Ελλάδος κάνοντας το ρεκόρ διεθνούς του καριέρας.

Ο Βασίλης Γκούμας, που διακρινόταν για το χιούμορ του, είχε ιδιαίτερους δεσμούς με την Πάτρα και ήταν χαρακτηριστική η αναφορά του στον Απόλλωνα και στους Απολλωνιστές σε συνέντευξή του στην «Π» το 2009: «Οποια πέτρα και αν σηκώσεις στην μπασκετική Ελλάδα, θα βρεις και έναν Απολλωνιστή από κάτω».

Και βέβαια οι παλαιότεροι δεν ξεχνούν ένα παιχνίδι Πανελλήνιος-Απόλλων, τέλη 10ετίας ’70, στο «κλειστό» της Λεωφόρου, στο οποίο ο Βασίλης Γκούμας είχε… καθυστερήσει και ο Απόλλων είχε νικήσει (νίκη-σωτηρία).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



