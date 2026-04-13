Helmos Mountain Festival 2026: Επιστρέφει το τετραήμερο του Ιουνίου στην κορυφή του Χελμού

Με τη δυναμική μιας διοργάνωσης που έχει εξελιχθεί σε θεσμό, το Helmos Mountain Festival ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες και το καλοκαίρι του 2026. Για τέσσερις ημέρες, οι πλαγιές του Χελμού θα γίνουν το σημείο συνάντησης για λάτρεις της μουσικής και της περιπέτειας, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα ορεινά φεστιβάλ της Ελλάδας.

Μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες και χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.

Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί το τετραήμερο 19 έως 22 Ιουνίου 2026. Για άλλη μια χρονιά στόχος των διοργανωτών είναι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που θα καλύπτει διαφορετικά είδη και θα ικανοποιεί κάθε μουσικό γούστο. Ανακοινώσεις αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες φιλοξενούνται σε έναν χώρο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, που προστατεύεται ως Εθνικό Πάρκο & Παγκόσμιο Γεωπάρκο Χελμού Βουραικού.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με πεζοπορίες στα μονοπάτια του βουνού, ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και δράσεις ευεξίας που προσφέρουν στιγμές ουσιαστικής χαλάρωσης και ανθρώπινης σύνδεσης

Χιλιάδες επισκέπτες, από φανατικούς φεστιβαλιστές και ταξιδιώτες μέχρι οικογένειες και λάτρεις της υπαίθρου, αναμένεται να γίνουν για άλλη μια χρονιά μέρος αυτού του προσωρινού οικοσυστήματος που ξεπερνά τα όρια μιας απλής συναυλιακής εμπειρίας.

Η επιτυχία των προηγούμενων ετών έχει αποδείξει ότι η απόδραση από το αστικό περιβάλλον προς την ηρεμία του Χελμού δεν αλλάζει μόνο το τοπίο, αλλά και την «εσωτερική συχνότητα» των συμμετεχόντων, δημιουργώντας μια ισχυρή αίσθηση κοινότητας.

