Hλιοπούλου: «Η Νίκη είναι δίκαια στις πρώτες θέσεις»

Μια ακόμα εξαιρετική σεζόν διανύει η πατρινή βολειμπολίστρια Εμμέλεια Ηλιοπούλου η οποία φέτος είναι στη Νίκη Αλεξανδρούπολης η οποία συμμετέχει στην Α2 Εθνική και είναι στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας διεκδικώντας την άνοδο της.

Η πατρινή αθλήτρια που έχει αγωνιστεί σε Απόλλωνα και ΕΑΠ, σπουδάζει στο Τμήμα ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστήμιου Κομοτηνής και παράλληλα με τις σπουδές της συνεχίζει και παίζει βόλεϊ, όπου και φέτος είναι βασικό στέλεχος της ακριτικής ομάδας.

Η Εμμέλεια Ηλιοπούλου μίλησε στο Pelop.gr κάνοντας τον απολογισμό και ανέφερε: « Είμαι πολύ ευχαριστημένη που η ομάδα μας «Νίκη Αλεξανδρούπολης», με το τέλος του 1ου γύρου του Πρωταθλήματος της Α2 εθνικής κατηγορίας, βρίσκεται δίκαια στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Έχουμε δουλέψει πολύ, κάναμε Πρωτοχρονιά στο γήπεδο και χαιρόμαστε με το αποτέλεσμα, μέχρι σήμερα. Στόχος μας, τώρα, είναι να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις στα επόμενα παιχνίδια».

Στην φωτογραφία η Εμμελεία με τον προπονητή της στη Νίκη Αλεξανδρούπολη, Ιπποκράτη Δήμητσα (δεξιά) και τον συνεργάτη του Ιωάννη Κούτρας (αριστερά).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



