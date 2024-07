Η Αχαιή συγγραφέας και σεναριογράφος Εύη Φωτοπούλου συνεχίζει να ξεχωρίζει με το έργο της σε Διεθνή Φεστιβάλ Σεναρίου!

Το Φεστιβάλ Βραβείων Σεναρίου του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι το σενάριο μεγάλου μήκους, “Roby Jones & Warriors of Hallan,” γραμμένο από την ταλαντούχα Εύη Φωτοπούλου, έχει κερδίσει το Grand Prix στα The Best Script Awards London 2024 Summer Season.

Ανάμεσα σε περισσότερες από 800 συμμετοχές, το “Roby Jones & Warriors of Hallan” αναγνωρίστηκε για τη δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία και την συναρπαστική αφήγησή του. Η εξέχουσα κριτική επιτροπή, που αποτελείται από κριτές επιλεγμένων κινηματογραφικών φεστιβάλ όπως τα Βραβεία Όσκαρ της Ακαδημίας, καθώς και γνωστούς πράκτορες ταλέντων από το Χόλυγουντ και το Λονδίνο, παραγωγούς και σεναριογράφους, επαίνεσε το έργο της Φωτοπούλου για τη διακριτική της φωνή και την εμβληματική της αφήγηση.

“Είμαστε ενθουσιασμένοι που βραβεύουμε το εξαιρετικό σενάριο της Εύης Φωτοπούλου,” δήλωσαν οι διοργανωτές του φεστιβάλ. “Το έργο της ξεχώρισε ανάμεσα σε μια πληθώρα άλλων εξαιρετικών συμμετοχών, καθηλώνοντάς μας με την ευρηματική πλοκή και τη μοναδική της προοπτική. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Εύη είναι μια ταλαντούχα και παθιασμένη σεναριογράφος με μεγάλες προοπτικές, και πιστεύουμε ότι το σενάριό της θα κοσμήσει την οθόνη του Χόλυγουντ και θα καθηλώσει το κοινό παγκοσμίως.”

