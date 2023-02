Η Adele ξεσπάει σε κλάματα κατά την διάρκεια συναυλία της στο Las Vegas-Τι συνέβη στην διάσημη τραγουδίστρια;

Ιδιαίτερα συγκινημένη εμφανίστηκε η Adele κατα τη διάρκεια της συναυλία της στο Las Vegas. Η διάσημη τραγουδίστρια ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στα μάτια των χιλιάδων θαυμαστών της, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά σε πόσο έντονη συναισθηματική φόρτιση βρίσκεται.

Η 34χρονη ποπ σταρ επρόκειτο πολύ σύντομα να ολοκληρώσει τις πολυαναμενόμενες εμφανίσεις της εκεί, μετά από την αναβολή των παραστάσεων για 11 ολόκληρους μήνες.

Η Βρετανίδα ερμηνεύτρια έκανε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στο κοινό της. Με δάκρυα στα μάτια ότι είπε ότι: «Περίμενα τόσο καιρό για αυτό το Σαββατοκύριακο και ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έφτασε. Δεν μπορούσα να βγάλω από το μυαλό μου το άγχος που ένιωθα εξαιτίας της αναβολής των συναυλιών μου».

Παρόλο που η τραγουδίστρια έχει ακόμα μερικές βδομάδες εμφανίσεων στην διάθεσή της, γι’ αυτήν, η συναυλία του Σαββάτου αποτελούσε το σημαντικότερο στοίχημα που έπρεπε να δώσει.

Η Adele δακρύζει μπροστά τους φαν της σε συναυλία της στο Las Vegas

Μέσα σε βαρύ κλίμα πραγματοποιήθηκε η συναυλία της μεγάλης σταρ. Η ίδια μη μπορώντας να συγκρατήσει τα συναισθήματα της, μοιράστηκε με το κοινό της σκέψεις της: «Όταν αποφάσισα να ακυρώσω τις αρχικές ημερομηνίες, ήταν τρομακτικό. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι παραστάσεις ήταν επιτυχημένες. Άλλωστε, τότε ήξερα ότι έπαιρνα τη σωστή απόφαση», είπε η ίδια.

Αν και το τελευταίο άλμπουμ της έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία, η Adele στη συναυλία της συμπεριέλαβε κλασσικές της επιτυχίες, ενώ αρκέστηκε να τραγουδήσει ελάχιστα από τα καινούργια της singles.

Με ένα διασκεδαστικό στιγμιότυπο από τις πρόβες της θέλησε να επισφραγίσει το ντεμπούτο των εμφανίσεων της. Η ίδια είχε τότε γράψει ότι: «Αισθάνομαι κάθε λογής συναισθημάτων καθώς το γράφω», άρχισε, παραδέχοντας ότι ένιωθε «πολύ συναισθηματική» και «απίστευτα νευρική», αλλά και «τόσο ενθουσιασμένη».

«Πάντα φοβάμαι πριν από τις εμφανίσεις και το θεωρώ καλό σημάδι γιατί σημαίνει ότι νοιάζομαι και σημαίνει ότι θέλω απλώς να κάνω καλή δουλειά. Ίσως οφείλεται στο ότι δεν ξεκίνησα τις εμφανίσεις μου όταν έπρεπε», είχε πει η ίδια.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια ξεσπάει για μια ακόμη φορά σε κλάματα

Το περιστατικό του Σαββάτου δεν ήταν το μόνο στο οποίο η Adele απελευθέρωσε την συναισθηματική της πλευρά. Ένα μήνα νωρίτερα η ερμηνεύτρια είχε δακρύσει, με αφορμή την κίνηση ενός άνδρα που κρατούσε σε συναυλία της την φωτογραφία της συζύγου της, που έχει πεθάνει.

Πλησιάζοντας το κοινό, η ποπ σταρ εντόπισε τον άνδρα με τη φωτογραφία. Αν και στην αρχή προσπάθησε να κρατήσει την ψυχραιμία της και να συνεχίσει την ερμηνεία του Someone Like You, τελικά δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δακρυά της καθώς αφιέρωνε την μπαλάντα στον άνθρωπο αυτόν.

«Όταν περπατάω μέσα στο πλήθος, εύχομαι να μπορούσατε να δείτε αυτό που μπορώ να δω εγώ, γιατί έχω την δυνατότητα να παρακολουθώ τις μικρές ιστορίες των ανθρώπων να συμβαίνουν. Υπάρχει ένας άντρας, ακριβώς εκεί, κρατώντας το τηλέφωνό του ψηλά.

Στην αρχή νόμιζα ότι είναι η γυναίκα του στο τηλέφωνο, αλλά μάλλον δεν είναι μαζί μας, και αυτό με συγκινεί πραγματικά. Λυπάμαι πολύ για την απώλειά σου και δεν κατάλαβα τι μου έδειχνες παρά μόνο όταν πλησίασα», είπε μετά το τέλος του τραγουδιού. «Βλέπω αυτές τις πτυχές από τις ζωές των ανθρώπων καθώς περνάω και είναι τόσο όμορφο», συνέχισε.

Το τελευταίο διάστημα η Βρετανίδα ποπ σταρ φαίνεται να μη μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Η απόφαση της για την αναβολή των εμφανίσεων δεν επηρέασε τελικά την επιτυχία των συναυλιών, με αποτέλεσμα η ίδια να δικαιώνεται με ένα μεγάλο βάρος να φεύγει από πάνω της.