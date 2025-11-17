Η ΑΕ Ροϊτίκων αήττητη στην κορυφή, επιστροφή της ΕΑΠ στις νίκες, τι συνέβη στην 7η αγωνιστική, ΦΩΤΟ
Το «7 στα 7» και ο Κεραυνός, «διπλό» για τα Αραχωβίτικα/Ακταίο, συνεχής η ενημέρωση
Με 68-62 η ΑΕ Ροϊτίκων νίκησε στο τοπικό ντέρμπι τον Διαγόρα στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η και συνεχίζει αήττητη στη κορυφή της βαθμολογίας. Η ΕΑΠ επέστεψε στις νίκες και επικράτησε 82-57 των Νέων Γλαύκου, αν και αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Κάλλη, Λεοντίου, Δ. Φραγκισκάτο, Ασημακόπουλο. Στην κορυφή και ο Κεραυνός κάνοντας το «7 στα 7», όπως η ΑΕ Ροϊτίκων επικρατώντας δύσκολα 68-65 της Δύμης.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ανδραβίδα-Αραχωβίτικα/Ακταίο 56-63
Ηρακλής Πύργου-Απολλωνιάδα 57-67
Κεραυνός Αιγίου-Δύμη 68-65
ΕΑΠ-Νέοι Γλαύκου 82-57
ΑΕ Ροϊτίκων-Διαγόρας 68-62
Αίολος Αγυιάς-ΠΑΣ Ναυπάκτου 82-74
Ολυμπιάδα-Αστέρας Τέμενης 66-72
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News