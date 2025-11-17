Η ΑΕ Ροϊτίκων αήττητη στην κορυφή, επιστροφή της ΕΑΠ στις νίκες, τι συνέβη στην 7η αγωνιστική, ΦΩΤΟ

17 Νοέ. 2025 22:14
Με 68-62 η ΑΕ Ροϊτίκων νίκησε στο τοπικό ντέρμπι τον Διαγόρα στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η και συνεχίζει αήττητη στη κορυφή της βαθμολογίας. Η ΕΑΠ επέστεψε στις νίκες και επικράτησε 82-57 των Νέων Γλαύκου, αν και αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Κάλλη, Λεοντίου, Δ. Φραγκισκάτο, Ασημακόπουλο. Στην κορυφή και ο Κεραυνός κάνοντας το «7 στα 7», όπως η ΑΕ Ροϊτίκων επικρατώντας δύσκολα 68-65 της Δύμης.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ανδραβίδα-Αραχωβίτικα/Ακταίο 56-63

Ηρακλής Πύργου-Απολλωνιάδα 57-67

Κεραυνός Αιγίου-Δύμη 68-65

ΕΑΠ-Νέοι Γλαύκου 82-57

ΑΕ Ροϊτίκων-Διαγόρας 68-62

Αίολος Αγυιάς-ΠΑΣ Ναυπάκτου 82-74

Ολυμπιάδα-Αστέρας Τέμενης 66-72

