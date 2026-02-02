Η ΑΕ Ροϊτίκων έκανε το «15 στα 15» στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ

Με 81-71νικησε η ΑΕ Ροϊτίκων τον Αίολο Αγυιάς στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η και συνεχίζει να βρίσκεται αήττητη στην κορυφή της βαθμολογίας.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

15η Αγωνιστική

ΑΕ Ροϊτίκων-Αίολος Αγυιάς 81-71

Ηρακλής-Αστέρας Τέμενης 68-66

Κεραυνός Αιγίου-Ανδραβίδα 89-72

Απολλωνιάδα-ΠΑΣ Ναυπάκτου 86-62

ΕΑΠ-Ολυμπιάδα 67-63

Δύμη-Διαγόρας 74-85

Νέοι Γλαύκου-Αραχωβίτικα/Ακταίο 77-71

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



