Η ΑΕ Ροϊτίκων έκανε το «15 στα 15» στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
Νίκησε 81-71 τον Αίολο Αγυιάς, τι συνέβη στην 15η αγωνιστική
Με 81-71νικησε η ΑΕ Ροϊτίκων τον Αίολο Αγυιάς στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η και συνεχίζει να βρίσκεται αήττητη στην κορυφή της βαθμολογίας.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
15η Αγωνιστική
ΑΕ Ροϊτίκων-Αίολος Αγυιάς 81-71
Ηρακλής-Αστέρας Τέμενης 68-66
Κεραυνός Αιγίου-Ανδραβίδα 89-72
Απολλωνιάδα-ΠΑΣ Ναυπάκτου 86-62
ΕΑΠ-Ολυμπιάδα 67-63
Δύμη-Διαγόρας 74-85
Νέοι Γλαύκου-Αραχωβίτικα/Ακταίο 77-71
