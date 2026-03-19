Η ΑΕΚ προκρίθηκε, αλλά για ένα ημίχρονο τα έκανε όλα λάθος!

Ηττήθηκε με 2-0 από την Τσέλιε

19 Μαρ. 2026 22:00
Είναι αλήθεια ότι η ΑΕΚ τα έκανε σχεδόν όλα λάθος στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα ρεβάνς με την Τσέλιε, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2, αλλά η κάκιστη εμφάνιση του πρώτου μέρους δεν της στοίχησε την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League.

Το 4-0 του πρώτου αγώνα στη Σλοβενία δεν γινόταν να ανατραπεί, με την ΑΕΚ να γνωρίζει “γλυκιά” ήττα από την Τσέλιε με 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά με συνολικό σκορ 4-2 να παίρνει την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της στους “8” του Conference League.

Εκεί, θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγεκάνο.

Η ΑΕΚ σφράγισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Conference League, με τον κόσμο της Ένωσης να μην είναι όμως ευχαριστημένος από την εικόνα της και να ξεσπάει σε αποδοκιμασίες στο φινάλε.

Η δουλειά έγινε, πάντως, για την Ένωση, η οποία μπορεί να απογοήτευσε με την εικόνα της, ωστόσο συνεχίζει στη διοργάνωση, έχοντας όλα τα φόντα να προχωρήσει μακριά.

Ο αγώνας
Το πρώτο ημίχρονο εξελίχθηκε, εντελώς απρόσμενα, σε εφιάλτη για την ΑΕΚ. Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν δύο γκολ, είχαν και δοκάρι, παρουσιάζοντας μια εικόνα 100% διαφοποιημένη σε σύγκριση με τον πρώτο αγώνα. Στο 13΄ ο Ιοσίφοφ με ατομική ενέργεια μπήκε στην περιοχή και σούταρε, η μπάλα άλλαξε πορεία στο σώμα του Μουκουντί και το σκορ άνοιξε.

Στο 22΄ ο Σέσλαρ με καταπληκτικό φάουλ, «τράνταξε» το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα που δεν θα μπορούσε να αντιδράσει αν η μπάλα πήγαινε μέσα.

Στο 42΄ ο Νιέτο «τρύπησε» την άμυνα της ΑΕΚ από αριστερά, έβγαλε παράλληλη πάσα και σε κενή εστία ο Βάνσας έκανε το 0-2.

Με το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου η Ένωση μπήκε πιο δυνατά, δημιούργησε και έχασε ευκαιρίες και έκλεισε στα «καρέ της» την Τσέλιε. Σίγουρα έπαιξε ρόλο και η αποχώρηση στην ανάπαυλα των πιο επικίνδυνων παικτών της σλοβενικής ομάδας, του Νιέτο και του Ιοσίφοφ.

Παρά το 0-2, φαίνεται πως ο νέος προπονητής της Τσέλιε, Βίκτορ Καμπέλος, δεν πίστευε στο «θαύμα» και προτίμησε να έχει «φρέσκους» τους παίκτες του για τις εγχώριες υποχρεώσεις. Στο μέσον του β΄ ημιχρόνου αποχώρησε και ο Σέσλαρ και ήταν πλέον προφανές ότι η ΑΕΚ -τουλάχιστον- δεν θα κινδύνευε με… πατατράκ.

Η Τσέλιε οπισθοχώρησε επιδιώκοντας προφανώς να κρατήσει τη νίκη και να μη ρισκάρει περισσότερο, το ματς «έσβησε» μετά το 65΄ και ολοκληρώθηκε χωρίς άλλα… απρόοπτα.

Ο «Δικέφαλος» τσέκαρε απόψε το εισιτήριο για τους προημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Βαγιεκάνο – Σαμσουνσπόρ με τους Ισπανούς να έχουν πολύ μεγάλο προβάδισμα (3-1) από τον πρώτο αγώνα.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Ρότα, Μάριν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (53΄ Μάνταλος), Κουτέσα (53΄ Ελίασον), Κοϊτά, Γιόβιτς.
ΤΣΕΛΙΕ (Βίκτορ Καμπέλος): Σλούγκα, Βουκλίσεβιτς, Τουτισκίνας, Νιέτο (46΄ Χρκα), Μπέιγκερ, Σέσλαρ (63΄ Αβέσιτς), Τσάλουσιτς (77΄ Κάρνιτσνικ), Ντάνιελ, Βάνσας, Ιοσίφοφ (46΄ Αβντίλι), Πόπλατνικ (66΄ Κούτσις).

