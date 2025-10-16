Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ.

Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης είναι δημοσιογράφος

Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ.
16 Οκτ. 2025 15:37
Pelop News

Οι δαπάνες της ΕΕ θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων τα επόμενα χρόνια. Επιβάλλεται να βρεθούν λύσεις με όραμα και προοπτική.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ, αν και μειωμένο, παραμένει ανησυχητικό.

Στην ετήσια έκθεση που δημοσίευσε, το ΕΕΣ επισημαίνει επίσης τους κινδύνους που συνεπάγεται η αυξανόμενη επιβάρυνση από τις δανειακές υποχρεώσεις και τις επιπτώσεις τους στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ και στην ενωσιακή δράση.

Εν μέσω των συζητήσεων για τη διαμόρφωση της επόμενης δημοσιονομικής περιόδου της ΕΕ (από το 2028 και μετά), το ΕΕΣ εφιστά την προσοχή στην ανάγκη για μεγαλύτερη έμφαση στη μέτρηση των επιδόσεων, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Το ΕΕΣ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι λογαριασμοί της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2024 απεικονίζουν εύλογα την οικονομική κατάστασή της και ότι οι πράξεις εσόδων δεν περιείχαν σφάλμα.

Επισημαίνει όμως προβλήματα σε σχέση με τους δασμούς, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος οι εισαγωγείς είτε να μην τους δηλώνουν είτε να τους δηλώνουν λανθασμένα.

Σε σύγκριση με πέρυσι, το επίπεδο σφάλματος στις ενωσιακές δαπάνες μειώθηκε σε 3,6 % (από 5,6 % το 2023).

Το ΕΕΣ εντόπισε επίσης παρατυπίες σε τμήμα του ποσού των 59,9 δισ. ευρώ που δαπανήθηκε στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), του κύριου πυλώνα της δέσμης μέτρων της ΕΕ για την ανάκαμψη μετά την πανδημία, γνωστής και ως NextGenerationEU (NGEU).

Διαπίστωσε ότι οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των εν λόγω παρατυπιών αυξάνονταν διαρκώς.

«Η μείωση του επιπέδου σφάλματος αποτελεί βήμα προόδου, όμως οι παρατυπίες στις δαπάνες της ΕΕ παραμένουν υπερβολικά πολλές», δήλωσε ο κ. Tony Murphy, Πρόεδρος του ΕΕΣ.

«Οι παρατυπίες αυτές οφείλονται στις αδυναμίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στα συστήματα εποπτείας και λογοδοσίας. Καθώς ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για μετά το 2027 αρχίζει να λαμβάνει μορφή, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αντλήσουν διδάγματα από τα ευρήματά μας, ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια των μελλοντικών προϋπολογισμών της ΕΕ.»

Το ΕΕΣ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το εκτιμώμενο σφάλμα ήταν και σημαντικό και διάχυτο και, για τον λόγο αυτό, διατυπώνει αρνητική γνώμη σχετικά με τις δαπάνες της ΕΕ για έκτο συναπτό έτος.

Για ακόμη μία φορά, το εκτιμώμενο συνολικό ποσοστό σφάλματος, που ανήλθε σε 5,7 % το 2024 (έναντι 9,3 % το 2023), οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό σε παράτυπες πληρωμές που συνδέονταν με δαπάνες στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Τα συνηθέστερα σφάλματα στον προϋπολογισμό της ΕΕ εξακολουθούν να είναι εκείνα που συνδέονται με τη μη επιλεξιμότητα έργων και εξόδων, καθώς και με τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων.

Φέτος, για πρώτη φορά από το 2016, το ΕΕΣ εκτίμησε το επίπεδο σφάλματος στα κονδύλια που διατέθηκαν σε περιφέρειες και χώρες εκτός ΕΕ.

Το 2024 ήταν το τέταρτο έτος υλοποίησης του ΜΑΑ, στο πλαίσιο του οποίου οι χώρες της ΕΕ λαμβάνουν χρηματοδότηση, εφόσον επιτύχουν προκαθορισμένα ορόσημα και τιμές-στόχο.

Σε αντίθεση με τις δαπάνες από τον παραδοσιακό προϋπολογισμό, οι πληρωμές από τον ΜΑΑ προς τα κράτη-μέλη δεν προϋποθέτουν συμμόρφωση με τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες.

Από τις 28 πληρωμές επιχορηγήσεων που καταβλήθηκαν σε κράτη μέλη το 2024 στο πλαίσιο του ΜΑΑ, συνολικής αξίας 59,9 δισ. ευρώ, για 6 δεν είχαν τηρηθεί οι ισχύοντες κανόνες και όροι.

Επιπλέον, εν αναμονή απόφασης σε υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ, το ΕΕΣ δεν ήταν σε θέση να καταλήξει σε συμπέρασμα ως προς την ικανοποιητική ή μη εκπλήρωση δύο ορόσημων που αφορούσαν δικαστικές μεταρρυθμίσεις σε ένα κράτος-μέλος.

Μάλιστα, η ικανοποιητική εκπλήρωση των εν λόγω ορόσημων συνιστούσε προϋπόθεση για την καταβολή οποιασδήποτε πληρωμής από τον ΜΑΑ προς τη συγκεκριμένη χώρα.

Το ΕΕΣ εντόπισε επίσης αδυναμίες στον σχεδιασμό των ορόσημων και των τιμών-στόχου, καθώς και επίμονα προβλήματα με την αξιοπιστία των πληροφοριών που περιλαμβάνονταν στις διαχειριστικές δηλώσεις των κρατών-μελών.

Ως εκ τούτου, διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τις δαπάνες του ΜΑΑ. Τόνισε επίσης ότι τέτοιο μοντέλο εκτέλεσης των δαπανών πρέπει να χρησιμοποιείται στο μέλλον μόνον όταν μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι αρμοδιότητες είναι σαφώς καθορισμένες, ότι η χρηματοδότηση συνδέεται άμεσα με μετρήσιμα αποτελέσματα και ότι οι πληρωμές είναι ιχνηλάσιμες έως το επίπεδο των πραγματικών εξόδων.

Στην ετήσια έκθεση, το ΕΕΣ εφιστά επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι ο δανεισμός ενδέχεται να επιτείνει τους κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ.

Προειδοποιεί ότι, το 2027, οι εκκρεμείς δανειοληπτικές πράξεις της ΕΕ θα μπορούσαν να υπερβούν τα 900 δισ. ευρώ, ποσό σχεδόν 10πλάσιο από εκείνο που ίσχυε μέχρι το 2020, έτος κατά το οποίο θεσπίστηκε η δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη μετά την πανδημία (NGEU).

Επιπλέον, οι συνολικές πληρωμές τόκων σε σχέση με το NGEU υπό την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο θα μπορούσαν να υπερβούν τα 30 δισ. ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο της αρχικής πρόβλεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύψους 14,9 δισ. ευρώ.

Την περίοδο 2028-2034, οι πληρωμές τόκων θα μπορούσαν να φτάσουν σχεδόν τα 74 δισ. ευρώ.

Το ΕΕΣ υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μελλοντικών προϋπολογισμών της ΕΕ, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η αυξανόμενη επιβάρυνση που συνεπάγονται οι δανειακές υποχρεώσεις, υπενθυμίζοντας τη σημασία αξιόπιστων εγγυήσεων και την ανάγκη εξασφάλισης επαρκών πόρων για την υλοποίηση των ενωσιακών προγραμμάτων.

Κάθε χρόνο, το ΕΕΣ ελέγχει τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ, εξετάζοντας αν οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι και κατά πόσον οι πράξεις εσόδων και δαπανών συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες.

Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος αντιπαραβάλλεται με το όριο του 2 %, που έχει οριστεί ως το ποσοστό σφάλματος πάνω από το οποίο παράτυπες δαπάνες θεωρούνται σημαντικές.

Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος δεν αναφέρεται σε απάτη, μη αποδοτικότητα των δαπανών ή διασπάθιση πόρων, αλλά αποτελεί εκτίμηση των ποσών που δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία.

Ωστόσο, στο πλαίσιο των εργασιών του, το ΕΕΣ εντόπισε επίσης 19 περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης, τις οποίες διαβίβασε στις αρμόδιες αρχές της ΕΕ.

Η ΕΕ καλείται να διαμορφώνει προϋπολογισμούς που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και θα εκτελούνται με πλήρη διαφάνεια.

 

 

 

Κων/νος Σ. Μαργαρίτης

Δημοσιογράφος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:29 Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον 52χρονο οικοδόμο για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του το 2024
16:20 ΗΠΑ: Οπαδοί της Χαμάς χάκαραν αεροδρόμια και έβαλαν συνθήματα στα μεγάφωνα
16:18 Κώστας Τσιάρας: «Δεν λιγοψύχησα ποτέ» – Διαψεύδει ότι υπέβαλλε την παραίτησή του
15:55 Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά τον Νοέμβριο η δίκη για την πολύνεκρη φωτιά σε κλαμπ
15:39 Νεκρός σε τροχαίο υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βασιλίσσης Σοφίας
15:37 Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ.
15:21 Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!
15:15 Πάτρα: Εκδήλωση Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το μέλλον της Υπαίθρου – Παπανδρέου και Αρναούτογλου στο επίκεντρο
15:14 Πάτρα: Μπουζουκλερί με έργα τέχνης στην Αγορά Αργύρη – Το θέμα που αποκάλυψε η «Π» και έκανε αίσθηση
15:00 Αίτημα για αναπαράσταση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία από 300 κάμερες και τις τηλεφωνικές άρσεις
15:00 Αδιευκρίνιστο πότε θα παραδοθεί η γέφυρα Καστελλόκαμπου: Η καθυστέρηση συνεχίζεται στον προαστιακό της Πάτρας
14:56 Σωκράτης Φάμελλος: «Ανησυχώ βαθιά για την πορεία της χώρας – Η κυβέρνηση μετατρέπει τις ήττες σε νίκες»
14:49 Δημοσιεύθηκε η εικόνα του τέλους του Σινουάρ: Το Ισραήλ αποκαλύπτει φωτογραφία από τη Ράφα
14:44 Σφοδρή επίθεση Κουτσούμπα σε Μητσοτάκη: «Με την πλευρά των γενοκτόνων, η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα»
14:39 Σύλληψη ενόρκου μέσα στο Δικαστήριο: Τράβηξε φωτογραφία κατά τη διαδικασία κλήρωσης
14:35 Η Τουρκία ετοιμάζεται για αποστολή στη Γάζα: Δηλώνει έτοιμη να αναλάβει ειρηνευτικό ρόλο
14:28 Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θύελλες – Πάνω από 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα στα δυτικά
14:23 Αιματηρές συγκρούσεις στο Αφγανιστάν: 18 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε μάχες με τον πακιστανικό στρατό
14:14 Δήμος Πατρέων: «Τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων καλύπτονται πλήρως από τον Δήμο και τις Σχολικές Επιτροπές»
14:09 Εγκατάσταση 20 οδοντιατρικών εδρών σε 19 Κέντρα Υγείας της 6ης ΥΠΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ