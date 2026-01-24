Η αγορά ακινήτων στο όριο: Τιμές, δάνεια και ξένοι αγοραστές αλλάζουν το παιχνίδι

Η ελληνική αγορά ακινήτων συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της οικονομίας, ωστόσο το 2026 σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή, καθώς οι αντοχές της θα δοκιμαστούν από τις αυξημένες τιμές, τη χαμηλή προσφορά και τις νέες επενδυτικές τάσεις.

Η κατοικία παραμένει βασική κοινωνική ανάγκη, αποταμιευτικό καταφύγιο και επενδυτικό προϊόν, επηρεάζοντας άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν μεταφέρει το ενδιαφέρον από τη ζήτηση στην ανθεκτικότητα της αγοράς και στην ικανότητά της να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 2026.

Ξένοι αγοραστές και αλλαγή προφίλ ζήτησης

Το 2025 επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα παραμένει πόλος έλξης για ξένους αγοραστές, με έμφαση σε διαμερίσματα και μονοκατοικίες μεσαίου μεγέθους και αξίας από 100.000 έως 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με έρευνα της RE/MAX Ελλάς, το 52% των αγορών έγινε για δεύτερη ή εξοχική κατοικία, το 30% για επενδυτικούς σκοπούς και μόλις το 10% για κύρια κατοικία.

Παράλληλα, η Golden Visa υποχώρησε σε ποσοστό 8%, γεγονός που δείχνει διαφοροποίηση της ζήτησης και λιγότερη εξάρτηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα διαμερίσματα συγκέντρωσαν το 38% των αγορών, ενώ σχεδόν οκτώ στους δέκα αγοραστές επέλεξαν μεταχειρισμένα ακίνητα, λόγω περιορισμένης προσφοράς νεόδμητων.

Διπλή τάση: μικρά ακίνητα και premium αγορές

Το 2026 αναδεικνύει μια διπλή δυναμική. Από τη μία, αυξάνεται το ενδιαφέρον για μικρότερες και πιο προσιτές κατοικίες, κυρίως εξοχικές, με επιφάνειες από 35 έως 70 τ.μ., ως απάντηση στις αυξημένες τιμές και το κόστος εισόδου. Από την άλλη, ενισχύεται η premium αγορά, με ένα στα τέσσερα ακίνητα να πωλείται άνω των 600.000 ευρώ και τη μέση αξία νεόδμητων εξοχικών κατοικιών να φτάνει τις 450.000 ευρώ.

Στεγαστική πίστη και επιτόκια

Καθοριστικό ρόλο στη ζήτηση παίζει η επιστροφή της στεγαστικής πίστης. Το 2025 τα στεγαστικά δάνεια επέστρεψαν σε θετικό πρόσημο για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, ενώ τα επιτόκια υποχώρησαν κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, βελτιώνοντας τις συνθήκες χρηματοδότησης.

Πίεση στις τιμές και περιορισμένη προσφορά

Τα στοιχεία του Spitogatos δείχνουν μέση αύξηση ζητούμενων τιμών κοντά στο 10% πανελλαδικά, με τα Νότια Προάστια της Αττικής να παραμένουν οι ακριβότερες περιοχές. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα ακινήτων αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα που οδηγεί τους αγοραστές σε καθυστέρηση ή επαναξιολόγηση των αποφάσεών τους.

Κατασκευές, υποδομές και βιωσιμότητα

Η οικοδομική δραστηριότητα επιβραδύνεται, ενώ το κόστος κατασκευής και οι θεσμικές εκκρεμότητες περιορίζουν την αύξηση της προσφοράς. Παράλληλα, η κλιματική κρίση και οι απαιτήσεις βιωσιμότητας αλλάζουν τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση των έργων, καθιστώντας την αγορά πιο σύνθετη και απαιτητική.

Το 2026 δεν θα κριθεί μόνο από τη ζήτηση, αλλά και από την ικανότητα της αγοράς να αυξήσει την προσφορά, να ενσωματώσει τα κριτήρια βιωσιμότητας και να διατηρήσει κοινωνική ισορροπία. Για αγοραστές και επενδυτές, το περιβάλλον αποφάσεων γίνεται πιο σύνθετο, με τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τη χρηματοδότηση να αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες.

