Η Αιγιάλεια κατέθεσε υποψηφιότητα για «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»

Ο Δήμος Αιγιαλείας ολοκλήρωσε και υπέβαλε επίσημα τον φάκελο υποψηφιότητας για τον θεσμό «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026», ανοίγοντας τον δρόμο για μια σημαντική εθνική διάκριση που αφορά άμεσα τη νέα γενιά.

24 Νοέ. 2025 14:09
Ο Δήμος Αιγιαλείας ολοκλήρωσε προσφάτως τις διαδικασίες για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026» και την υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Νεολαίας του Υπουργείου.

Ο φάκελος υποψηφιότητας πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις κατατέθηκε και εν συνεχεία ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ.Παναγιώτης Ανδριόπουλος και η Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων-Επικοινωνίας-Εθιμοτυπίας&Συναφών Εκδηλώσεων κυρία Μαρία Αγγελοπούλου, έλαβαν πρόσκληση από το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για συμμετοχή σε ακρόαση- παρουσίαση της υποψηφιότητας του Δήμου Αιγιαλείας από την Επιτροπή για την ανάδειξη της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026.

Η κατάθεση υποψηφιότητας για μια τόσο σημαντική Εθνική πρωτοβουλία που αφορά στην Νεολαία, δίνει στον Δήμο Αιγιαλείας τη δυνατότητα να συναγωνιστεί με άλλους Δήμους της χώρας, να αποκτήσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και να διευρύνει τα πλαίσια συνεργασιών του και φυσικά εάν ο στόχος επιτευχθεί να είναι ο επόμενος Δήμος που θα λάβει το χρίσμα.

Έως τώρα δύο Δήμοι έχουν λάβει το χρίσμα, η Κομοτηνή το 2024 και η Λάρισα το 2025.

Η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις που θεσμοθετήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, με στόχο την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στη δημόσια ζωή.

