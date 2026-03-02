Η ακρίβεια οδηγεί τις εξελίξεις...

Το κυρίαρχο πρόβλημα της κοινωνίας μας, όπως άλλωστε καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι η ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια και η στέγαση. Συγκεκριμένα, φρούτα, λαχανικά, κρέας, γάλα, ψάρια κ.λπ. αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό περίπου 10%, το ηλεκτρικό είναι από τα ακριβότερα στην Ευρώπη και η αγορά κατοικίας αποτελεί όνειρο, αφού έχει αυξηθεί η τιμή της περίπου 80% στη δεκαετία.

Οι μισθοσυντήρητοι, οι συνταξιούχοι, οι μικροεπαγγελματίες, πολλοί νέοι άνθρωποι, δηλαδή τα 2/3 της κοινωνίας μας, αγωνίζονται να βγάλουν πέρα τον μήνα και πολύ συχνά δεν τα καταφέρνουν. Από την άλλη, υπάρχει ένα ποσοστό κυρίως μεγάλων επιχειρήσεων, που πλουτίζουν από την ακρίβεια και απόδειξη για τούτο αποτελούν τα υπερκέρδη των super market, της ΔΕΗ, των μεγαλοεισαγωγέων και όχι βέβαια μόνο.

Τι να φταίει; Ευθύνονται η απουσία ουσιαστικών ελέγχων, ο υψηλός ΦΠΑ, η κερδοσκοπία, ο «νόμος της αγοράς», τα συμφέροντα, τα μνημόνια, η απουσία πολιτικού σχεδιασμού και αποφασιστικότητας, όλα αυτά μαζί ή κάτι άλλο;

Η αλήθεια είναι πως, παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις και τους σχεδιασμούς, η πατρίδα μας κατατάσσεται σχεδόν τελευταία στην ΕΕ σε αγοραστική δύναμη των πολιτών της και από τις πρώτες σε πληθωρισμό, πολύ πάνω από τον μέσο πληθωρισμό στην ΕΕ.

Ασφαλώς, ο έλεγχος των τιμών και η ουσιαστική αύξηση μισθών και συντάξεων αποτελεί δισεπίλυτο πρόβλημα για κάθε χώρα και ιδιαίτερα για τη δική μας, που βασανίζεται από τα αποτελέσματα της πτώχευσης και των μνημονίων.

Ομως, η συνεχιζόμενη ακρίβεια, σε συνδυασμό με τις χαμηλές αποδοχές, που η όποια αύξηση αδυνατεί να καλύψει, δημιουργούν μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο με βεβαιότητα θα έχει και πολιτικές προεκτάσεις, αν δεν ελεγχθεί.

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ως κράτος και ως κοινωνία κινούμαστε σε λανθασμένη κατεύθυνση. Eτσι, η εγκατάλειψη της υπαίθρου και των παραδόσεων, η άναρχη αστικοποίηση, το καταναλωτικό πνεύμα, γενικά οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μας και η προβληματική οργάνωσή μας ως κράτος και ως κοινωνία, μαζί με τις προφανείς κυβερνητικές ευθύνες, συνδέονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Επισημαίνεται πως το «καλάθι του νοικοκυριού», υποβαθμίζοντας την επίδραση των τροφίμων, δεν καταγράφει σωστά τον πληθωρισμό.

Από τον αυξημένο ΦΠΑ στα βασικά είδη κερδίζει και ο κρατικός προϋπολογισμός και, επιπλέον, οι μεγαλοεισαγωγείς αφήνονται ανεξέλεγκτοι.

Ακόμα, η ΔΕΗ επιβαρύνει τα, έτσι κι αλλιώς, υψηλά τιμολόγια με το κόστος των ρευματοκλοπών και, γενικά, ο έλεγχος όχι μόνο στις τιμές, αλλά και στην προέλευση και ποιότητα των προϊόντων είναι τουλάχιστον ανεπαρκής.

Από την άλλη, απουσιάζει από την κοινωνία μας το οργανωμένο «καταναλωτικό κίνημα», που θα μπορούσε να παρεμβαίνει κατά της κερδοσκοπίας και της παραπλάνησης, με ουσιαστική δράση, όπως συμβαίνει σε προηγμένες χώρες.

Να προστεθεί, ακόμα, η αναγκαιότητα σωστής λειτουργίας των δημοτικών και λαϊκών αγορών. Εδώ, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο οι τιμές των προϊόντων να είναι περίπου ανάλογες με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, κάτι που πλήττει την ουσία του θεσμού, αλλά και το επιχείρημα για την ενδιάμεση κερδοσκοπία «από το χωράφι… στο ράφι».

Προφανώς, η κύρια ευθύνη ανήκει στην Πολιτεία, αλλά και στην κοινωνία μας δεν ταιριάζει η παθητική και μοιρολατρική συμπεριφορά.

* Ο Παναγιώτης Νίκας είναι πρώην δήμαρχος Καλαμάτας και πρώην περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

