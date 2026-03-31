Η ακρίβεια στο τραπέζι του Μαξίμου: Σαρωτικοί έλεγχοι, πάνω από 100 εταιρείες στο μικροσκόπιο και ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα

Στο Μέγαρο Μαξίμου μεταφέρθηκε σήμερα το μεσημέρι η μάχη κατά της ακρίβειας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προεδρεύει σε σύσκεψη με αντικείμενο τις ανατιμήσεις, την πάταξη της αισχροκέρδειας και την πορεία της αγοράς ενόψει Πάσχα. Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Εποπτείας της Αγοράς, σε μια στιγμή που το κυβερνητικό επιτελείο θέλει να δείξει ότι το θέμα παραμένει στην κορυφή της ατζέντας.

Η σημερινή κινητοποίηση δεν παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως μεμονωμένη αντίδραση, αλλά ως συνέχεια ενός διαρκούς συντονισμού που, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έχει ενταθεί από την έναρξη της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται ως ζήτημα ενός μόνο υπουργείου, αλλά ως πεδίο διασταύρωσης πολιτικής Ανάπτυξης, Ενέργειας και Οικονομικών, με το Μαξίμου να κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ήδη περισσότερες από 100 επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου μεικτού περιθωρίου κέρδους. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, οι έλεγχοι αφορούν 22 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, 23 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου φρούτων και λαχανικών, καθώς και περισσότερες από 57 εταιρείες τροφίμων και ποτών. Η αρμόδια Αρχή ξεκαθαρίζει ότι το επόμενο διάστημα οι παρεμβάσεις θα ενταθούν ακόμη περισσότερο σε όλο το εύρος της αγοράς τροφίμων.

Την ίδια ώρα, το κυβερνητικό στρατόπεδο κρατά ζωντανή και τη συζήτηση για πρόσθετα μέτρα στήριξης. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός είχε ήδη προϊδεάσει για το ενδεχόμενο νέων κινήσεων, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση διατηρεί εφεδρείες σε περίπτωση που η διεθνής κρίση επιδεινωθεί. Παράλληλα, επανέλαβε ότι παραμένουν σε ισχύ το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και σε δεκάδες προϊόντα σούπερ μάρκετ έως το τέλος Ιουνίου, ενώ για Απρίλιο και Μάιο έχει ανακοινωθεί νέα δέσμη τεσσάρων στοχευμένων μέτρων για καύσιμα, λιπάσματα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι στοχευμένα και προσωρινά, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης αν η κρίση αποκτήσει πιο βαθιά και παρατεταμένα χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση ξεκινά με ορίζοντα δύο μηνών, γνωρίζοντας όμως ότι μπορεί να χρειαστεί συνέχεια ανάλογα με την πορεία της κατάστασης.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται όχι μόνο στο περιεχόμενο της σημερινής σύσκεψης, αλλά και στο πολιτικό σήμα που θα εκπέμψει. Γιατί όσο πλησιάζει το Πάσχα και οι τιμές δοκιμάζουν ξανά την αντοχή των νοικοκυριών, το Μαξίμου θέλει να δείξει ότι δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά ετοιμάζεται να σφίξει κι άλλο τον έλεγχο στην αγορά και να κρατήσει ανοιχτό το οπλοστάσιο των παρεμβάσεων.

