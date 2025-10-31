Η αλήθεια πίσω από το φαινόμενο των «γαλάζιων σκύλων» στο Τσερνόμπιλ

Bίντεο που δείχνει σκύλους με γαλάζιο τρίχωμα να τριγυρίζουν στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ εξαπλώθηκε ταχύτατα στα κοινωνικά δίκτυα τις προηγούμενες ημέρες, προκαλώντας φόβο και εικασίες για γενετικές μεταλλάξεις λόγω ραδιενέργειας ή ακόμη και ψηφιακή παρέμβαση με τεχνητή νοημοσύνη. Το υλικό καταγράφηκε από εθελοντές του προγράμματος Dogs of Chernobyl κατά τη διάρκεια αποστολής στείρωσης αδεσπότων από τις 5 έως τις 13 Οκτωβρίου, στην περιοχή που εγκαταλείφθηκε μετά το πυρηνικό δυστύχημα του 1986.

Διαβάστε επίσης: Μυστήριο στη ζώνη Τσερνόμπιλ: Εμφανίστηκαν …γαλάζια σκυλιά ΦΩΤΟ

Η Τζένιφερ Μπετζ, διευθύντρια κτηνιατρικών υπηρεσιών του προγράμματος που συνδέεται με το Clean Futures Fund –μια ΜΚΟ που υποστηρίζει κοινότητες θυμάτων πυρηνικών ατυχημάτων–, διαβεβαίωσε ότι τα πλάνα είναι αυθεντικά και δεν υποδηλώνουν κανένα επικίνδυνο φαινόμενο. Σύμφωνα με την ειδικό, τρία σκυλιά εντοπίστηκαν καλυμμένα από άκρη σε άκρη με μια γαλάζια ουσία, σαν να είχαν κυλιστεί σε αυτήν, χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα υγείας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Clean Futures Fund (@cleanfuturesfund)

Οι προσπάθειες αιχμαλώτισής τους για στείρωση απέτυχαν, καθώς τα ζώα –απόγονοι σκύλων που εγκαταλείφθηκαν κατά την εκκένωση– είναι ιδιαίτερα δυσπιστικά απέναντι στους ανθρώπους και απαιτούν αναισθησία με φυσούνα. Η ομάδα εντόπισε κοντά στο σημείο μια παλιά φορητή τουαλέτα, από την οποία πιθανότατα διέρρευσε η χημική ουσία αποσύνθεσης αποβλήτων, προκαλώντας το ασυνήθιστο χρώμα. «Δεν συνδέουμε σε καμία περίπτωση το φαινόμενο με την ραδιενέργεια», δήλωσε η Μπετζ, προσθέτοντας ότι εφόσον τα σκυλιά δεν καταναλώνουν την ουσία, δεν κινδυνεύουν.

Το πρόγραμμα Dogs of Chernobyl, ενεργό από το 2017, φροντίζει τα αδέσποτα της ζώνης παρέχοντας τροφή, ιατρική περίθαλψη και στείρωση. Μέχρι σήμερα, έχει επέμβει σε πάνω από 1.000 ζώα, εκτιμώντας τον πληθυσμό σε περίπου 250 σκύλους γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, 225 στην πόλη του Τσερνόμπιλ και εκατοντάδες ακόμη στη ζώνη αποκλεισμού. Παρά την έκθεση σε ραδιενέργεια, μελέτες δείχνουν ότι τα ζώα αυτά έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα σε ρύπους, χωρίς να εμφανίζουν μακροπρόθεσμα προβλήματα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



