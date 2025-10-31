Η αλήθεια πίσω από το φαινόμενο των «γαλάζιων σκύλων» στο Τσερνόμπιλ

Κτηνίατρος εξηγεί το φαινόμενο και καθησυχάζει για την υγεία των ζώων

Η αλήθεια πίσω από το φαινόμενο των «γαλάζιων σκύλων» στο Τσερνόμπιλ
31 Οκτ. 2025 9:48
Pelop News

Bίντεο που δείχνει σκύλους με γαλάζιο τρίχωμα να τριγυρίζουν στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ εξαπλώθηκε ταχύτατα στα κοινωνικά δίκτυα τις προηγούμενες ημέρες, προκαλώντας φόβο και εικασίες για γενετικές μεταλλάξεις λόγω ραδιενέργειας ή ακόμη και ψηφιακή παρέμβαση με τεχνητή νοημοσύνη. Το υλικό καταγράφηκε από εθελοντές του προγράμματος Dogs of Chernobyl κατά τη διάρκεια αποστολής στείρωσης αδεσπότων από τις 5 έως τις 13 Οκτωβρίου, στην περιοχή που εγκαταλείφθηκε μετά το πυρηνικό δυστύχημα του 1986.

Διαβάστε επίσης: Μυστήριο στη ζώνη Τσερνόμπιλ: Εμφανίστηκαν …γαλάζια σκυλιά ΦΩΤΟ

Η Τζένιφερ Μπετζ, διευθύντρια κτηνιατρικών υπηρεσιών του προγράμματος που συνδέεται με το Clean Futures Fund –μια ΜΚΟ που υποστηρίζει κοινότητες θυμάτων πυρηνικών ατυχημάτων–, διαβεβαίωσε ότι τα πλάνα είναι αυθεντικά και δεν υποδηλώνουν κανένα επικίνδυνο φαινόμενο. Σύμφωνα με την ειδικό, τρία σκυλιά εντοπίστηκαν καλυμμένα από άκρη σε άκρη με μια γαλάζια ουσία, σαν να είχαν κυλιστεί σε αυτήν, χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα υγείας.

Οι προσπάθειες αιχμαλώτισής τους για στείρωση απέτυχαν, καθώς τα ζώα –απόγονοι σκύλων που εγκαταλείφθηκαν κατά την εκκένωση– είναι ιδιαίτερα δυσπιστικά απέναντι στους ανθρώπους και απαιτούν αναισθησία με φυσούνα. Η ομάδα εντόπισε κοντά στο σημείο μια παλιά φορητή τουαλέτα, από την οποία πιθανότατα διέρρευσε η χημική ουσία αποσύνθεσης αποβλήτων, προκαλώντας το ασυνήθιστο χρώμα. «Δεν συνδέουμε σε καμία περίπτωση το φαινόμενο με την ραδιενέργεια», δήλωσε η Μπετζ, προσθέτοντας ότι εφόσον τα σκυλιά δεν καταναλώνουν την ουσία, δεν κινδυνεύουν.

Το πρόγραμμα Dogs of Chernobyl, ενεργό από το 2017, φροντίζει τα αδέσποτα της ζώνης παρέχοντας τροφή, ιατρική περίθαλψη και στείρωση. Μέχρι σήμερα, έχει επέμβει σε πάνω από 1.000 ζώα, εκτιμώντας τον πληθυσμό σε περίπου 250 σκύλους γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, 225 στην πόλη του Τσερνόμπιλ και εκατοντάδες ακόμη στη ζώνη αποκλεισμού. Παρά την έκθεση σε ραδιενέργεια, μελέτες δείχνουν ότι τα ζώα αυτά έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα σε ρύπους, χωρίς να εμφανίζουν μακροπρόθεσμα προβλήματα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:38 Τι έδειξαν οι έλεγχοι για χρήση κράνους στη Δυτική Ελλάα την τελευταία εβδομάδα
10:36 ΝΔ: Έφυγε ο πρώην βουλευτής Γιάννης Καβαρατζής
10:31 Αγρίνιο: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε!
10:27 Επιμένει ο Μητροπολίτης Δωδώνης: «Απαράδεκτο» το πουκάμισο έξω σε ομιλητή
10:24 Πιάστηκε γυναίκα με ναρκωτικά στην Πάτρα
10:16 Πάτρα: Την λήστεψαν και ζητούσαν λύτρα για την επιστροφή των κλοπιμαίων
10:15 Airbnb: Συνεχής αύξηση καταλυμάτων και κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης
10:07 Κριτική ΣΥΡΙΖΑ στον Φεύγα για τον χαρακτηρισμό αγροτών ως «ξεβολεμένων»
10:04 Συνελήφθη 48χρονος διακινητής κοκαΐνης στη Θεσσαλονίκη
10:00 Εφτασε στο αεροδρόμιο «Βενιζέλος» με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών
9:57 Παπαθανάσης: 72,6 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ για επαγγελματική κατάρτιση
9:52 Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 1/11
9:48 Η αλήθεια πίσω από το φαινόμενο των «γαλάζιων σκύλων» στο Τσερνόμπιλ
9:36 Βιετνάμ: Τραγικός απολογισμός από τις πλημμύρες, 13 νεκροί και 11 αγνοούμενοι
9:36 ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας: Κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
9:25 Ηράκλειο: Συνελήφθησαν 6 άτομα για την επίθεση σε Βορίδη, έφοδος στον «Ευαγγελισμό» BINTEO
9:23 Ουκρανικό: Το τηλεφώνημα έντασης και οι απαιτήσεις πριν την ακύρωση συνάντησης Τραμπ – Πούτιν
9:13 Ποια είναι η πρώτη γυναίκα χειρουργός μεταμοσχεύσεων ήπατος στην Ελλάδα ΦΩΤΟ
9:12 Halloween: Η εμφάνιση που επέλεξε ο Γιάννης Αντετοκούμπο ΦΩΤΟ
9:01 «Trick or treat» στον Λευκό Οίκο: Το ζεύγος Τραμπ σε ρυθμούς Halloween ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ