Η Άννα Βίσση με τα εγγόνια της στις κερκίδες του Madison Square Garden ΦΩΤΟ
Η δημοφιλής τραγουδίστρια παρακολούθησε με τα εγγόνια της, Νικόλα και Νέστορα, τον αγώνα των New York Knicks.
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται η Άννα Βίσση, η οποία παρακολούθησε έναν αγώνα του NBA μαζί με τα δύο εγγόνια της, Νικόλα και Νέστορα.
Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπο από τις κερκίδες του Madison Square Garden, όπου φαίνεται να απολαμβάνει τη βραδιά με την οικογένειά της.
Η αγαπημένη τραγουδίστρια παρακολούθησε από κοντά τις προσπάθειες των παικτών των New York Knicks, σε ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα του κόσμου.
