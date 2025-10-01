Η άνοδος και η πτώση ενός θρύλου της Λίβερπουλ ΒΙΝΤΕΟ

Ένας μεγάλος θρύλος της Λίβερπουλ, ο Τζον Μπάρνς, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σκληρή πραγματικότητα εκτός γηπέδων: την πτώχευση.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο 61χρονος πρώην άσος δεν κατάφερε να αποφύγει τη χρεοκοπία, καθώς η εταιρεία του μέσων ενημέρωσής John Barnes Media Limited συσσώρευσε χρέη που ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο λίρες.

Από την αρένα στο επιχειρηματικό αδιέξοδο

Ο Μπάρνς είχε βρεθεί αρκετές φορές αντιμέτωπος με τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης, ωστόσο στο παρελθόν κατάφερνε να κλείνει τις τρύπες και να διαφεύγει το μοιραίο. Την τελευταία δεκαπενταετία, από το 2010 και έπειτα, απειλήθηκε με πτώχευση έξι φορές. Το 2023 μάλιστα είχε αποπληρώσει πάνω από 200.000 λίρες σε φόρο εισοδήματος και κατέβαλε 60.000 λίρες σε δόσεις για την επιστροφή δανείου, παρατείνοντας έτσι προσωρινά την ανάσα ζωής της εταιρείας του.

Η επιχειρηματική πορεία του, ωστόσο, κατέρρευσε οριστικά έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, η οποία αποκάλυψε ότι η εταιρεία John Barnes Media Limited δεν είχε αποδώσει πάνω από 190.000 λίρες σε εταιρικό φόρο και ΦΠΑ την περίοδο 2018–2020.

Τιμωρία και απαγόρευση

Πλέον, ο Μπάρνς όχι μόνο κηρύχθηκε σε καθεστώς χρεοκοπίας, αλλά τιμωρήθηκε και με απαγόρευση ανάληψης θέσης διευθυντή σε οποιαδήποτε εταιρεία για τα επόμενα τρία χρόνια και έξι μήνες.

«Όπως πολλοί κορυφαίοι αθλητές, «καίγομαι» επειδή εμπιστεύτηκα ανθρώπους και κατέληξα να χάσω μεταξύ 1 εκατομμυρίου και 1,5 εκατομμυρίου λιρών σε τέσσερα χρόνια», είπε τον Αύγουστο.

«Το 2017, άρχισα να μιλάω με την HMRC σχετικά με το τι θα μπορούσα να κάνω για να αποπληρώσω ό,τι όφειλα.»

Ο 61χρονος είπε ότι έχει αποπληρώσει 2,2 εκατομμύρια λίρες από το 2017 και συνεχίζει να πληρώνει 10.000 λίρες κάθε μήνα.

Ο Μπαρνς αναφέρθηκε επίσης σε αυτό που, όπως ισχυρίζεται, είναι παραπλανητικές αναφορές σχετικά με τις οικονομικές του υποθέσεις, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να αποπληρώσει ό,τι οφείλει.

Πρόσθεσε: «Ξέρω πόσο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους εκεί έξω. Δεν θέλω να πω ότι υπάρχουν παραθυράκια, ή ότι μπορώ να τη γλιτώσω με αυτό ή εκείνο, ή να κάνω τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι μπορώ να χρεοκοπήσω και να κρατήσω τα περιουσιακά μου στοιχεία, επειδή έχω ήδη πουλήσει τα πάντα. Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο.

«Αλλά κάθε φορά που προκύπτει κάτι καινούργιο, εμφανίζονται στον Τύπο ιστορίες που λένε αρνητικά πράγματα για το πώς δεν πληρώνω τους φόρους μου, παρόλο που θα πάω στο δικαστήριο, όχι για να πτωχεύσω, αλλά για να ζητήσω άδεια να συνεχίσω να πληρώνω».

«Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα της εργατικής τάξης και δεν θέλω οι σκληρά εργαζόμενοι να πιστεύουν ότι έχω όλα αυτά τα χρήματα και δεν θα πληρώσω φόρους. Θα ήταν εύκολο να χρεοκοπήσω επειδή δεν μπορούν να μου πάρουν τίποτα άλλο».

Στο γήπεδο, βέβαια, η ιστορία του Μπάρνς ήταν τελείως διαφορετική. Φόρεσε τη φανέλα της Λίβερπουλ μια ολόκληρη δεκαετία (1987–1997), πραγματοποιώντας 406 εμφανίσεις, με 107 γκολ και 92 ασίστ. Είχε 79 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Αγγλίας και αποχώρησε από την ενεργό δράση στις 10 Ιουλίου 1999, ολοκληρώνοντας την καριέρα του με την Τσάρλτον.

🔴 Liverpool legend John Barnes declared bankrupt after company racks up £1.5m in debt Find out more ⬇️https://t.co/cmNmojAuVd — Telegraph Football (@TeleFootball) October 1, 2025

