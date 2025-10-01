Το χάλκινο της Εθνικής έφερε αύξηση των ξένων, από 6+1 σε 6+2

Η Εθνική μας ομάδα πανηγύρισε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά στην Ελλάδα οι ξένοι στη Basket League αυξάνονται από 7 στους 8! Όμως οι ομάδες 6 θα μπορούν να δηλώνουν σε κάθε παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ ψήφισε, την αύξηση των ξένων παικτών στη Basket League από 6+1 σε 6+2.

Αυτό σημαίνει, πρακτικά, πως οι ομάδες θα μπορούν να έχουν δηλωμένους 8 ξένους για τις εγχώριες διοργανώσεις και να αποφασίζουν πριν τα παιχνίδια ποιοι 6 εξ αυτών θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Αυτήν την στιγμή, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός έχουν από 9 ξένους, όπερ και σημαίνει ότι (σε πρώτη φάση) μόνο… ένας θα πληρώσει το μάρμαρο.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν στο ρόστερ τους, τους Έβανς, Νιλικίνα, Λι, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Χολ. Αντίστοιχα οι “πράσινοι” έχουν τους Ναν, Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ, Χολς, Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις.

Στα… διαδικαστικά, το παράβολο για τη δήλωση του 7ου ξένου θα κοστίζει 5.000 ευρώ, ενώ το παράβολο για τη δήλωση του όγδοου ξένου θα κοστίσει 20.000 ευρώ.

H λίγκα αποφάσισε, επίσης, αύξηση 20% στις αμοιβές των διαιτητών ανά αγώνα. Η πρόταση πέρασε με ψήφους 11-2, με τους Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να διαφωνούν.

