Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε πάνω από 20 ρωσικά drones πάνω από το Κίεβο

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε περισσότερα από 20 ρωσικά drone που είχαν στόχο το Κίεβο σήμερα τα ξημερώματα, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, κάνοντας λόγο για έναν τραυματία από την πτώση συντριμμιών.

«Drone εισήλθαν στην πρωτεύουσα κατά ομάδες από διάφορες κατευθύνσεις. Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατάφεραν να καταστρέψουν περισσότερες από δύο ντουζίνες εχθρικών drone», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου στον λογαριασμό της στο Telegram.

Ο ακριβής αριθμός των drones θα ανακοινωθεί αργότερα, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν αυτά καταστράφηκαν στον αέρα ή αν κάποια έπληξαν την ουκρανική πρωτεύουσα.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένα διαμέρισμα υπέστη ζημιές από την πτώση συντριμμιών, όπως και αυτοκίνητα και καλώδια τρόλεϊ. Ένας άνθρωποι τραυματίστηκε, αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Όπως δήλωσε ο Σέρχιι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, συντρίμμια από drones έπεσαν στις περιοχές Σβιατοσίνσκι, Ποντίλσκι και Σεφτσενκίφσκι.

Συντρίμμια έπεσαν σε πολυκατοικία στο Σεφτσενκίφσκι, στο κέντρο του Κιέβου, χωρίς να υπάρξουν θύματα, προκαλώντας όμως πυρκαγιά την οποία κατέσβεσαν οι ένοικοι, πρόσθεσε ο Πόπκο στο Telegram.

Στη συνοικία Σβιατοσίνσκι, στο δυτικό Κίεβο, συντρίμμια προκάλεσαν πυρκαγιά στο πάρκο Σόφκι, ένα από τα διασημότερα της πόλης, όπως δήλωσε στο Telegram ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Εξάλλου στη συνοικία Ποντίλσκι, στο κέντρο του Κιέβου, συντρίμμια έπεσαν σε ανοικτό χώρο και γιατροί που έφτασαν στο σημείο παρέλαβαν ένα άτομο που αντιμετώπιζε κρίση «οξέος άγχους», σύμφωνα με τον Κλίτσκο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι άλλα φλεγόμενα συντρίμμια έπεσαν σε δρόμο της κεντρικής συνοικίας Σολομιάνσκι.

Images of last night’s drone attack on Kyiv, published by Reuters. pic.twitter.com/PhLx978j93

— Jimmy Rushton (@JimmySecUK) September 10, 2023