Η απάντηση του Νίκου Νικολόπουλου στον Πάνο Καμένο

Ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος Νίκος Νικολόπουλος με ανακοίνωση του απαντά επί της ουσίας στα όσα είπε χθες ο Πάνος Καμμένος για την συνεργασίας τους στο παρελθόν.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του πρώην Υπουργού και Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων (ΑΝ.ΕΛ.) Πάνου Καμμένου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Kontra TV, με τον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο, όπου ισχυρίστηκε ότι «ο Νίκος Νικολόπουλος φεύγοντας από τους ΑΝ.ΕΛ. ουσιαστικά εκτέλεσε την κοινοβουλευτική ομάδα», ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος απαντά με αδιάψευστα τεκμήρια, ημερομηνίες και δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν την ιστορική αλήθεια.

Τα πραγματικά γεγονότα

– 19 Νοεμβρίου 2015:

Ο Πάνος Καμμένος ανακοίνωσε τη «διαγραφή» του Νίκου Ι. Νικολόπουλου από την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝ.ΕΛ. Ωστόσο, η πράξη αυτή ήταν άκυρη και πολιτικά άτοπη, διότι ο Νίκος Νικολόπουλος ουδέποτε υπήρξε μέλος των ΑΝ.ΕΛ. Ήταν — και παραμένει — Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος (ΧΡΙ.Κ.Ε.), το οποίο είχε συνάψει εκλογική συμμαχία με τους ΑΝ.ΕΛ. στις εκλογές του 2015.

Ο ίδιος δεν υπαγόταν οργανωτικά ή πολιτικά στο κόμμα του κ. Καμμένου, και επομένως εκείνος δεν είχε δικαίωμα διαγραφής του.

Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Καμμένος ανακοίνωσε μονομερώς τη «διαγραφή» του, επειδή ο Νίκος Νικολόπουλος αρνήθηκε να ψηφίσει τους εφαρμοστικούς νόμους του Μνημονίου, που προέβλεπαν το ξεπούλημα των «κόκκινων δανείων» σε funds.

Πηγές:

– Το ΒΗΜΑ – 19/11/2015: https://www.tovima.gr/2015/11/19/politics/diagraftike-apo-ton-p-kammeno-o-n-nikolopoylos-apo-tin-ko-twn-anell/amp/

– NewMoney.gr – 19/11/2015: https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/ellada/anel-diagrafi-tou-n-nikolopoulou-apo-tin-koinobouleitiki-omada/amp/

– 8 Φεβρουαρίου 2019:

Η κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝ.ΕΛ. διαλύθηκε επίσημα, όταν ο ίδιος ο Πάνος Καμμένος διέγραψε τον Θανάση Παπαχριστόπουλο και ο αριθμός των βουλευτών του κόμματος έπεσε κάτω από το συνταγματικό όριο των πέντε, όπως προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής (άρθρο 15).

Πηγή: Καθημερινή – 8/2/2019: https://www.kathimerini.gr/politics/1009074/n-nikolopoylos-den-egkateleipsa-toys-anel-alla-diegrafin-to-2015-apo-tin-ko/

Η αλήθεια για τη δήλωση του Π. Καμμένου

Η δήλωση του κ. Καμμένου στο Kontra TV ότι «ο Νικολόπουλος φεύγοντας εκτέλεσε την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝ.ΕΛ.» είναι εντελώς ψευδής, ανιστόρητη και χρονολογικά αδύνατη, αφού η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας έγινε το 2019, ενώ η δήθεν «αποχώρηση» του Νίκου Νικολόπουλου είχε συμβεί το 2015 — και μάλιστα χωρίς ποτέ να είναι μέλος του κόμματος.

Δείτε το σχετικό βίντεο της συνέντευξης:

Kontra TV – Συνέντευξη Πάνου Καμμένου στον Νίκο Παναγιωτόπουλο: https://www.youtube.com/watch?v=-oGL-S9cAAU

Οι δηλώσεις του Νίκου Ι. Νικολόπουλου

«Θυμίζω στον αγαπητό φίλο Πάνο Καμμένο ότι εγώ ΔΕΝ ΕΦΥΓΑ… ΜΕ ΔΙΕΓΡΑΨΕ στις 19 Νοεμβρίου 2015, χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα, διότι ήμουν και είμαι Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο απλώς συνεργάστηκε εκλογικά με τους ΑΝ.ΕΛ. Δεν υπήρξα ποτέ μέλος τους.»

Και συμπληρώνει:

«Κατεβήκαμε στις εκλογές υποσχόμενοι “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη”. Εγώ δεν μπορούσα να προδώσω αυτή τη δέσμευση. Παρέμεινα πιστός στην κοινωνική εντολή και ασυμβίβαστος απέναντι στο μνημονιακό ξεπούλημα.»

Τα γεγονότα της διάλυσης των ΑΝ.ΕΛ.

Η κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝ.ΕΛ. κατέρρευσε το 2019 μετά την αποχώρηση του ίδιου του Πάνου Καμμένου από την κυβέρνηση και τις διαδοχικές αποχωρήσεις βουλευτών (Κουντουρά, Ζουράρις, Παπαχριστόπουλος).

Η τελική πράξη διάλυσης ήρθε όταν ο ίδιος απέστειλε επιστολή διαγραφής του τελευταίου βουλευτή, οδηγώντας το κόμμα εκτός Βουλής.

Τα γεγονότα είναι γνωστά, δημοσιευμένα και καταγεγραμμένα στα πρακτικά της Βουλής.

Η ιστορική αλήθεια δεν παραχαράσσεται. Η διαγραφή ενός συνεργαζόμενου αρχηγού κόμματος χωρίς δικαίωμα και η διάλυση ενός άλλου κόμματος τέσσερα χρόνια αργότερα είναι δύο διαφορετικά γεγονότα που δεν συνδέονται — όσο κι αν κάποιοι σήμερα προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία.

«Η Ιστορία δεν γράφεται με συνεντεύξεις, αλλά με πράξεις, με ημερομηνίες και με καθαρή συνείδηση.»

