Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις Μαρινάκη

Ανακοινωση του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής

ΠΑΣΟΚ - ΣΗΜΙΤΗΣ
04 Ιαν. 2026 11:53
Pelop News

Απάντηση στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα δίνει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή 4/1/2026, χαρακτηρίζοντάς τες «προβλέψιμες» και «γεμπελικές», ενώ επαναλαμβάνει την κριτική του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την αποφυγή αναφοράς στη νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η ανάγκη για αλλαγή σελίδας στη Βενεζουέλα δεν νομιμοποιεί επιλογές όπως η χθεσινή ούτε αυτή μπορεί να γίνει ερήμην του λαού της Βενεζουέλας, ο οποίος πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο ως ανεξάρτητος και κυρίαρχος». Το κόμμα υπενθυμίζει ότι τόσο η Σοσιαλιστική Διεθνής όσο και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν αναγνώρισαν ποτέ το αποτέλεσμα των εκλογών του Ιουλίου 2024, ενώ έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το ΠΑΣΟΚ στρέφεται ευθέως κατά του πρωθυπουργού, ρωτώντας: «Γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας που απειλείται με casus belli και φέρει το τραύμα της παράνομης εισβολής και κατοχής της Κύπρου διστάζει να διατρανώσει –όπως έκαναν άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες– τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ;». Επισημαίνει ότι «υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες που τηρούμε το διεθνές δίκαιο και άλλες που δεν μας ενδιαφέρουν οι κατάφωρες παραβιάσεις του», και προειδοποιεί ότι «αν το διεθνές δίκαιο μπορεί να παραβιάζεται με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας, ποιο ακριβώς επιχείρημα θα επικαλεστεί ξανά η ελληνική κυβέρνηση για την τήρηση της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο και το Αιγαίο;».

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι «το διεθνές δίκαιο δεν είναι σημαία ευκαιρίας ούτε εφαρμόζεται κατά το δοκούν». Όταν ένας πρωθυπουργός δηλώνει ότι «δεν είναι ώρα να συζητηθεί η νομιμότητα», τότε αποδέχεται στην πράξη ότι η ισχύς προηγείται του δικαίου – «και αυτό είναι ακριβώς το δόγμα με το οποίο η Τουρκία στρέφεται εδώ και δεκαετίες εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου». Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κ. Μητσοτάκη «για το καλό του Έθνους και των εθνικών δικαίων» να διορθώσει το λάθος του.

