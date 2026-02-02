Η απίστευτη συγγνώμη Ιάπωνα, που χτύπησε κατά λάθος επόπτρια στο All Star Game, ΒΙΝΤΕΟ

Ο βολεϊμπολίστας, Γιούτζι Νισίντα, αγωνίζεται στην Οσάκα συμμετείχε στο All Star Game του πρωταθλήματος της Ιαπωνίας και κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού κατάφερε να πετύχει το highlight της διοργάνωσης.

Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό στο σερβίς, οι αθλητές έπρεπε να σημαδέψουν συγκεκριμένες ζώνες, όμως ο Ιάπωνας διαγώνιος πέτυχε τον ώμο μία επόπτριας και τότε αποφάσισε να λάμψει.

Ξεκίνησε σπριντ από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη και στο τέλος βούτηξε και σύρθηκε μέχρι την επόπτρια, προκειμένου να της ζητήσει συγγνώμη. Η συγκεκριμένη στάση προσκύνησης είναι βαθιά ριζωμένη στην ιαπωνική κουλτούρα και ονομάζεται «Dogeza».

Η γυναίκα εκτίμησε την πράξη του και έσπευσε και αυτή να υποκλιθεί για να ολοκληρωθεί αυτό το τρομερό περιστατικό.

Να σημειωθεί ότι στο γήπεδο βρίσκονταν περίπου 10.000 θεατές για να δουν από κοντά το All Star Game του βόλεϊ της Ιαπωνίας.

