Η αποκάλυψη της Αννας Μαρίας Παπαχαραλαμπου

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε για την ασθένεια που την ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια, αλλά κατάφεραν οι γιατροί να τη διαγνώσουν μόλις πριν από ένα έτος. Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα και την αντιμετωπίζει λαμβάνοντας χρόνια αγωγή.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους έδωσε συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή και την εκπομπή «Happy Day» και περιέγραψε τα συμπτώματα που την ταλαιπωρούσαν εδώ και χρόνια αλλά εκείνη νόμιζε ότι σχετίζονται με τη σκολίωση και ένα χειρουργείο που είχε κάνει στο παρελθόν.

«Εγώ πριν από έναν χρόνο διαγνώστηκα με ένα αυτοάνοσο που λέγεται αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα. Για πολύ καιρό, κάποια χρόνια, είχα πάρα πολύ έντονους πόνους. Σε όλο το σώμα. Δηλαδή αρθρώσεις, σπονδυλική στήλη, όλο το σώμα, από τον αυχένα μέχρι και τα πόδια κάτω. Οι πόνοι χειροτέρευαν, χειροτέρευαν, χειροτέρευαν μέχρι που άρχισα να μην μπορώ να κάνω πράγματα. Με επηρέαζε πραγματικά στην καθημερινότητα. Μείωσε πάρα πολύ την κινητικότητά μου. Δεν μπορούσα να γυρίσω, δεν μπορούσα να σκύψω, δεν μπορούσα να βάλω παπούτσια.

Δηλαδή περπατούσα στον δρόμο και φοβόμουν μη λυθούν τα κορδόνια μου, γιατί δεν είχα τρόπο να τα δέσω. Για πολύ καιρό νόμιζα ότι έχει να κάνει με τη σκολίωση και την επέμβαση που έχω κάνει παλιότερα. Δεν ήταν όμως αυτό και αυτό καθυστέρησε και τη διάγνωση. Ευτυχώς βρέθηκε… Έκανα ειδικές εξετάσεις. Είναι λίγο δια της ατόπου, αλλά είναι ειδικές εξετάσεις, πρέπει να πας και σε καλό γιατρό», αποκάλυψε η γνωστή καλλιτέχνιδα.

Παράλληλα, δήλωσε ότι για την αντιμετώπιση της ασθένειάς της λαμβάνει χρόνια αγωγή.

«Παίρνεις αγωγή, αγωγή. Παίρνεις κάποια φάρμακα που λέγονται βιολογικοί παράγοντες. Είναι αγωγή χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για την αιτία του αυτοάνοσου, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους τόνισε: «Ο γιατρός ο συγκεκριμένος που τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ – είναι ένας πολύ σοβαρός γιατρός – μου είπε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα την πηγή, πώς ακριβώς ξεκινάνε τα αυτοάνοσα και δεν είναι πολύ απλοϊκή η απάντηση, το άγχος, ας πούμε, αυτό που λένε. Αυτό που έχω, το έχω πολλά χρόνια, γιατί κάποιοι λένε εμβόλια και τέτοια, δεν ισχύει, τουλάχιστον για μένα.

Γιατί είναι κάτι που προϋπάρχει, απλά δεν του έδωσα εγώ σημασία. Αυτό το συγκεκριμένο αυτοάνοσο δεν το ήξερα. Όταν το έμαθα και επικοινώνησα με άλλους ανθρώπους, είδα ότι το έχουν πολλοί άνθρωποι και επίσης πολλοί άνθρωποι δεν το ξέρουν ότι το έχουν. Νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο».

Επίσης, διευκρίνισε ότι αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα «χτυπάει» συνήθης νεαρά αγόρια.

