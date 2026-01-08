Η αποστολή της Εθνικής για το Ευρωπαϊκό, οι επιστροφές και οι αποφάσεις του Βλάχου

Ο προπονητής της Εθνικιής πόλο Θοδωρής Βλάχος, ανακοίνωσε τη 15άδα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος που θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου (10-25/1).

Στην αποστολή της εθνικής πόλο επιστρέφουν ο Μάνος Ζερδεβάς και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, οι οποίοι είχαν απουσιάσει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ενώ νέο πρόσωπο στην ομάδα είναι ο 20χρονος φουνταριστός της Βουλιαγμένης, Σεμίρ Σπάχιτς.

Οι εκλεκτοί που θα συνθέτουν το ρόστερ στη διοργάνωση είναι οι:

Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός)

Ντίνος Γενηδουνιάς (Ολυμπιακός)

Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός)

Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης (Παναθηναϊκός)

Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης (Φερεντσβάρος)

Αριστείδης Χαλυβόπουλος (Παναθηναϊκός)

Νίκος Γκίλλας (Ολυμπιακός)

Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ)

Κωνσταντίνος Κάκαρης (Ολυμπιακός)

Δημήτρης Νικολαΐδης (Ολυμπιακός)

Νίκος Σπυρίδων Παπανικολάου (Παναθηναϊκός)

Αλέξανδρος Παπαναστασίου (Ολυμπιακός)

Ευάγγελος Πούρος (Ολυμπιακός)

Σεμίρ Σπάχιτς (Βουλιαγμένη)

Η αποστολή θα “πετάξει” για την πρωτεύουσα της Σερβίας αύριο Παρασκευή 9/1, στις 13:35, με πτήση της Aegean. Τα υπόλοιπα μέλη της που θα συνοδεύουν την ομάδα είναι: Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος, ο συνεργάτης του Τάσος Σχίζας, ο φυσικοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, η αναλύτρια βίντεο Αικατερίνη Τάνκεβα, ο γιατρός Σπύρος Μπάλας και ο τιμ μάνατζερ Γιώργος Μαργιούκλας ως αρχηγός της αποστολής. Μαζί τους και ο διεθνής διαιτητής Γιώργος Σταυρίδης.

Η εθνική πόλο των ανδρών βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά στην πρώτη φάση των αγώνων, τη Γεωργία (11/1, 21:30 ώρα Ελλάδας), τη Σλοβενία (13/1, 16:15 ώρα Ελλάδας) και την Κροατία (15/1, 21:30).

