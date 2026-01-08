Η αποστολή της Εθνικής για το Ευρωπαϊκό, οι επιστροφές και οι αποφάσεις του Βλάχου

Για πρώτη φορά στην Ανδρών ο Σεμίρ Σπάχιτς

Η αποστολή της Εθνικής για το Ευρωπαϊκό, οι επιστροφές και οι αποφάσεις του Βλάχου
08 Ιαν. 2026 17:43
Pelop News

Ο προπονητής της Εθνικιής πόλο Θοδωρής Βλάχος, ανακοίνωσε τη 15άδα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος που θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου (10-25/1).

Με δυο πατρινές αθλήτριες η Εθνική Γυναικών στη Ρώμη

Στην αποστολή της εθνικής πόλο επιστρέφουν ο Μάνος Ζερδεβάς και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, οι οποίοι είχαν απουσιάσει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ενώ νέο πρόσωπο στην ομάδα είναι ο 20χρονος φουνταριστός της Βουλιαγμένης, Σεμίρ Σπάχιτς.

Οι εκλεκτοί που θα συνθέτουν το ρόστερ στη διοργάνωση είναι οι:

Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός)
Ντίνος Γενηδουνιάς (Ολυμπιακός)
Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός)
Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης (Παναθηναϊκός)
Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης (Φερεντσβάρος)
Αριστείδης Χαλυβόπουλος (Παναθηναϊκός)
Νίκος Γκίλλας (Ολυμπιακός)
Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ)
Κωνσταντίνος Κάκαρης (Ολυμπιακός)
Δημήτρης Νικολαΐδης (Ολυμπιακός)
Νίκος Σπυρίδων Παπανικολάου (Παναθηναϊκός)
Αλέξανδρος Παπαναστασίου (Ολυμπιακός)
Ευάγγελος Πούρος (Ολυμπιακός)
Σεμίρ Σπάχιτς (Βουλιαγμένη)

Η αποστολή θα “πετάξει” για την πρωτεύουσα της Σερβίας αύριο Παρασκευή 9/1, στις 13:35, με πτήση της Aegean. Τα υπόλοιπα μέλη της που θα συνοδεύουν την ομάδα είναι: Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος, ο συνεργάτης του Τάσος Σχίζας, ο φυσικοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, η αναλύτρια βίντεο Αικατερίνη Τάνκεβα, ο γιατρός Σπύρος Μπάλας και ο τιμ μάνατζερ Γιώργος Μαργιούκλας ως αρχηγός της αποστολής. Μαζί τους και ο διεθνής διαιτητής Γιώργος Σταυρίδης.

Η εθνική πόλο των ανδρών βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά στην πρώτη φάση των αγώνων, τη Γεωργία (11/1, 21:30 ώρα Ελλάδας), τη Σλοβενία (13/1, 16:15 ώρα Ελλάδας) και την Κροατία (15/1, 21:30).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Πότε ορίστηκαν τα ζευγάρια των ημιτελικών
19:50 Καιρός: Βελτίωση, αλλά θα παραμείνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες
19:41 Σάλος στην Κύπρο με βίντεο-διαλόγους για μίζες στον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη
19:29 Δαβουρλής: «Δεν θέλουμε να πιστεύουμε τέτοιες μαρτυρίες…»
19:20 «Χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια», η μεγάλη μάχη των προβλέψεων για τον καιρό
19:09 Νέα εποχή στο οφσάιντ: Η FIFA φέρνει 3D avatars όλων των παικτών στο Μουντιάλ
19:00 Μόνο μια ήττα του Τραμπ δίδει ελπίδες
18:52 Γαλλία: Αγρότες έφτασαν με τα τρακτέρ τους έως τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου! ΒΙΝΤΕΟ
18:42 Στη Λαμία τους πήρε και τους σήκωσε! ΒΙΝΤΕΟ
18:31 Αγρότες: Μεγάλη ένταση στο μπλόκο της Θήβας
18:20 Τα 25 σημαντικότερα έργα και οι δράσεις της ΑΑΔΕ το 2025
18:08 «Συγγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου…»
18:00 Οι Μητροπολίτες Πατρών και Ιρλανδίας στο Τρίκορφο – Στα βήματα του Σεραφείμ του Σάρωφ
17:50 Ανακοίνωσε Τσερικλό η Θύελλα Πατρών
17:43 Η αποστολή της Εθνικής για το Ευρωπαϊκό, οι επιστροφές και οι αποφάσεις του Βλάχου
17:34 Επιτέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου στον Δήμαρχο με ομπρέλα!
17:24 «Ήταν απόμακρος από όλους, έπαιζε μόνο βιντεοπαιχνίδια» συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα
17:15 Αγρότες: Τα νέα δεδομένα, πάνε Μαξίμου αποδεχόμενοι την πρόσκληση, μένουν στους δρόμους τα τρακτέρ
17:11 Το Σαββατοκύριακο η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, θα ορίσουν επιτροπή για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
17:06 Νέα πρόσκληση Μητσοτάκη στους αγρότες για συνάντηση την Τρίτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ