Η Αργυρώ Κρότση του Ιάσωνα κατέκτησε την 6η θέση σε Παγκόσμιο και «βλέπει» Ολυμπιάδα  
24 Δεκ. 2025 9:40
Pelop News

Μια ακόμα σπουδαία επιτυχία, την σπουδαιότερη μέχρι στιγμής, σημείωσε η αθλήτρια του «Ιάσονα» Αργυρώ Κρότση η οποία στα Formula kite , αγωνίστηκε με την Εθνική ομάδα και κατέλαβε την 6η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της σε διεθνές επίπεδο.

Η 6η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας με 64 βαθμούς μεταξύ 10 σκαφών είναι σπουδαία διάκριση σε μια πολύ απαιτητική διοργάνωση.

Η κορυφαία διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας και συγκέντρωσε περίπου 400 νεαρούς αθλητές και αθλήτριες από 67 χώρες, αποτελώντας τη μεγαλύτερη γιορτή της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής κοινότητας για τις ολυμπιακές κατηγορίες νέων.

Η Αργυρώ Κρότση, αθλήτρια του ΑΙΟΡ ΙΑΣΩΝ Πατρών, συμμετείχε με την αποστολή της Εθνικής Ομάδας και αγωνίστηκε στην κατηγορία Formula Kite, κατακτώντας την 6η θέση σε ιδιαίτερα απαιτητικές και δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η παρουσία της χαρακτηρίστηκε από αγωνιστική ωριμότητα, σταθερότητα και εμφανή βελτίωση στην απόδοσή της, στοιχεία που αποτυπώνουν τη συστηματική δουλειά και την εξέλιξή της στο υψηλότερο επίπεδο.

Στόχος της νεαρής αθλήτριας είναι η πρόκριση και η εκπροσώπηση της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, συνεχίζοντας με συνέπεια και φιλοδοξία τη διεθνή της πορεία.

Η Αργυρώ Κρότση, μίλησε στην «Πελοπόννησο» μετά την διάκριση της στην Πορτογαλία, λέγοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενη για την  θέση που κατέλαβα και ιδιαίτερα περήφανη που αγωνίστηκα ως μέλος της Εθνικής Ομάδας σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων είναι πραγματικά η γιορτή της ιστιοπλοΐας και ήταν μοναδική εμπειρία να βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσους αθλητές από όλο τον κόσμο. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες, αλλά νιώθω ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και είδα μεγάλη πρόοδο στην απόδοσή μου.  Η συμμετοχή μου δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσω τη δουλειά και να κυνηγήσω τον μεγάλο στόχο, που είναι να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028».

 

 

