Η μπασκετική Παναχαϊκή… ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε – Φωτογραφίες/δηλώσεις
Η Παναχαϊκή ήταν ασταμάτητη στο παιχνίδι με τον Πήγασο κι έφτασε σε μια επιβλητική νίκη, η οποία συνδυάστηκε και με την επιτυχία του ποδοσφαιρικού τμήματος επί του Πανγυθεατικού.
Την καλύτερη εμφάνισή της στο φετινό πρωτάθλημα της National League 2 πραγματοποίησε η μπασκετική Παναχαϊκή στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πήγασο, στο οποίο επικράτησε με το εκκωφαντικό 91-46!
«Συγχαρητήρια στους αθλητές για τη νίκη τους», δήλωσε ο προπονητής της Παναχαϊκής, Θανάσης Λιόνας και πρόσθεσε τα εξής: «Σήμερα εκτός από τους βαθμούς της νίκης, είμαστε ευχαριστημένοι και γιατί παίξαμε και καλό μπάσκετ. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, διοίκηση, παίκτες, προπονητές και φίλαθλοι, όλοι μια γροθιά γιατί η συνέχεια είναι δύσκολη κι απαιτητική. Μπράβο και πάλι σε όλους!».
Διαιτητές: Ελ Ανύ-Θεοδοσόπουλος-Λάγιος. Τα 10λεπτα: 16-7, 47-14 (ημ.), 66-29, 91-46.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 5 (1), Χρονόπουλος 7 (1), Τσιμίδης 16, Οικονομίδης 14 (1), Σούτοβιτς 19, Νικολάου 6, Χριστόπουλος 16, Κανελλάκης, Μπίρμπας 4, Καραγγελής 4, Σχοινάς.
ΠΗΓΑΣΟΣ (Κοψαύτης): Σάλαϊ 6, Μπαλής 8 (1), Μπόγιτσις 4, Μαντικός 11 (3), Μαυρίας 2, Ταβάνι 4 (1), Νιβολιανίτης 4, Πετρόπουλος 2, Πατερούδης, Παγούνης 2, Διαμαντόγιαννης 1, Χωματάς 2.
