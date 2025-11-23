Η μπασκετική Παναχαϊκή… ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Την καλύτερη εμφάνισή της στο φετινό πρωτάθλημα της National League 2 πραγματοποίησε η μπασκετική Παναχαϊκή στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πήγασο, στο οποίο επικράτησε με το εκκωφαντικό 91-46!

«Συγχαρητήρια στους αθλητές για τη νίκη τους», δήλωσε ο προπονητής της Παναχαϊκής, Θανάσης Λιόνας και πρόσθεσε τα εξής: «Σήμερα εκτός από τους βαθμούς της νίκης, είμαστε ευχαριστημένοι και γιατί παίξαμε και καλό μπάσκετ. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, διοίκηση, παίκτες, προπονητές και φίλαθλοι, όλοι μια γροθιά γιατί η συνέχεια είναι δύσκολη κι απαιτητική. Μπράβο και πάλι σε όλους!».

Διαιτητές: Ελ Ανύ-Θεοδοσόπουλος-Λάγιος. Τα 10λεπτα: 16-7, 47-14 (ημ.), 66-29, 91-46.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 5 (1), Χρονόπουλος 7 (1), Τσιμίδης 16, Οικονομίδης 14 (1), Σούτοβιτς 19, Νικολάου 6, Χριστόπουλος 16, Κανελλάκης, Μπίρμπας 4, Καραγγελής 4, Σχοινάς.

ΠΗΓΑΣΟΣ (Κοψαύτης): Σάλαϊ 6, Μπαλής 8 (1), Μπόγιτσις 4, Μαντικός 11 (3), Μαυρίας 2, Ταβάνι 4 (1), Νιβολιανίτης 4, Πετρόπουλος 2, Πατερούδης, Παγούνης 2, Διαμαντόγιαννης 1, Χωματάς 2.

