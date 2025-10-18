Η Χαμάς επέστρεψε τη σορό του 75χρονου ομήρου Ελιγιάχου Μαργκαλίτ: «Έφυγε ταΐζοντας τα άλογά του»

Η σορός του 75χρονου Ελιγιάχου «Τσόρτσιλ» Μαργκαλίτ επέστρεψε στο Ισραήλ, σχεδόν δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη Χαμάς στο κιμπούτς Νιρ Οζ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η επιστροφή της σορού του πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής (17 Οκτωβρίου 2025), στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων.

Ο Μαργκαλίτ είχε σκοτωθεί την ημέρα της πολύνεκρης επίθεσης της Χαμάς και η σορός του απήχθη στη Γάζα, όπου παρέμεινε για περισσότερο από έναν χρόνο. Οι ισραηλινές αρχές είχαν επιβεβαιώσει τον θάνατό του ήδη από την 1η Δεκεμβρίου 2023, βασιζόμενες σε πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι μυστικές υπηρεσίες και σε δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα των IDF.

Military representatives notified the family of Eliyahu Margalit, 75, that his body was returned to Israel by Hamas last night, following his identification by forensic experts. pic.twitter.com/eophexIK4Y — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 18, 2025

Ο 75χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινότητά του και για δεκαετίες υπεύθυνος για τα βοοειδή του κιμπούτς Νιρ Οζ. Το πρωί της επίθεσης, σύμφωνα με την οικογένειά του, είχε φύγει νωρίς από το σπίτι του για να ταΐσει τα άλογά του —τα οποία απήχθησαν μαζί του.

Eliyahu is brought home after 743 days 💔 Eliyahu Margalit was abducted from Kibbutz Nir Oz on October 7th. He was murdered by the stables, at the age of 75. Eliyahu, or “Churchill” as everyone called him, arrived in Nir Oz with the Nahal nucleus of Hashomer Hatzair. A cowboy… pic.twitter.com/0YTpaLEP1d — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 18, 2025



Η κόρη του, Νίλι Μαργκαλίτ, 40 ετών, είχε επίσης απαχθεί την ίδια ημέρα και απελευθερώθηκε από την αιχμαλωσία της Χαμάς στις 30 Νοεμβρίου 2023. Ο Ελιγιάχου Μαργκαλίτ αφήνει πίσω τη σύζυγό του, τρία παιδιά και τρία εγγόνια.

The IDF publishes an image from the short ceremony held upon receiving the body of hostage Eliyahu Margalit from Hamas last night. https://t.co/RNggzaFJST pic.twitter.com/kZ3MhTG5aO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 18, 2025

Μετά την επιστροφή της σορού του, 18 σοροί Ισραηλινών αιχμαλώτων εξακολουθούν να παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, από τις 28 που κρατούνταν εκεί κατά την έναρξη της εκεχειρίας.

