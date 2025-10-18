Η Χαμάς επέστρεψε τη σορό του 75χρονου ομήρου Ελιγιάχου Μαργκαλίτ: «Έφυγε ταΐζοντας τα άλογά του»

Η Χαμάς παρέδωσε τη σορό του 75χρονου Ισραηλινού Ελιγιάχου «Τσόρτσιλ» Μαργκαλίτ, ο οποίος είχε δολοφονηθεί κατά την επίθεση στο κιμπούτς Νιρ Οζ τον Οκτώβριο του 2023. Η επιστροφή της σορού του έγινε γνωστή το βράδυ της Παρασκευής, ενώ 18 σοροί αιχμαλώτων παραμένουν ακόμη στη Γάζα.

Η σορός του 75χρονου Ελιγιάχου «Τσόρτσιλ» Μαργκαλίτ επέστρεψε στο Ισραήλ, σχεδόν δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη Χαμάς στο κιμπούτς Νιρ Οζ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η επιστροφή της σορού του πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής (17 Οκτωβρίου 2025), στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων.

Ο Μαργκαλίτ είχε σκοτωθεί την ημέρα της πολύνεκρης επίθεσης της Χαμάς και η σορός του απήχθη στη Γάζα, όπου παρέμεινε για περισσότερο από έναν χρόνο. Οι ισραηλινές αρχές είχαν επιβεβαιώσει τον θάνατό του ήδη από την 1η Δεκεμβρίου 2023, βασιζόμενες σε πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι μυστικές υπηρεσίες και σε δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα των IDF.

Ο 75χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινότητά του και για δεκαετίες υπεύθυνος για τα βοοειδή του κιμπούτς Νιρ Οζ. Το πρωί της επίθεσης, σύμφωνα με την οικογένειά του, είχε φύγει νωρίς από το σπίτι του για να ταΐσει τα άλογά του —τα οποία απήχθησαν μαζί του.


Η κόρη του, Νίλι Μαργκαλίτ, 40 ετών, είχε επίσης απαχθεί την ίδια ημέρα και απελευθερώθηκε από την αιχμαλωσία της Χαμάς στις 30 Νοεμβρίου 2023. Ο Ελιγιάχου Μαργκαλίτ αφήνει πίσω τη σύζυγό του, τρία παιδιά και τρία εγγόνια.

Μετά την επιστροφή της σορού του, 18 σοροί Ισραηλινών αιχμαλώτων εξακολουθούν να παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, από τις 28 που κρατούνταν εκεί κατά την έναρξη της εκεχειρίας.
