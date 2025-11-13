Η Χαρά Σπυρόπουλου στην κορυφαία 7αδα της Vollleyleague

Η Χαρά Σπυρόπουλου στην κορυφαία 7αδα της Vollleyleague
13 Νοέ. 2025 10:19
Pelop News

Εξαιρετική σεζόν κάνει φέτος στην ομάδα του ΖΑΟΝ η πατρινή Χαρά Σπυρόπουλου η οποία έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής πολύ την ομάδα στην πορεία της στο πρωτάθλημα της Volley Legaue.

Δείγμα των εξαιρετικών εμφανίσεων είναι ότι αναδείχτηκε κορυφαία λίμπερο της 4ης αγωνιστικής για τη νίκη της με τον Μαρκόπουλο και ανάμεσα σε αθλήτριες με πολύ μεγάλη εμπειρία.

Η κορυφαία επτάδα της 4ης αγωνιστικής αποτελείται από τις εξής:

Διαγώνια: Polina Rahimova (Πανιώνιος Betsson) 29π. (14/36 επ., 11 άσοι, 4 μπλοκ).

Πασαδόρος: Ilka Van De Vyver (Π.Α.Ο.Κ. F&U) 5π. (4/7 επ., 1 άσος).

Ακραίες: Micaya White (Παναθηναϊκός Α.Ο.), 31π. (29/51 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 29% υπ. – 24% άριστες), Ασημίνα Νικολογιάννη (Α.Σ.Π. Θέτις) 25π. (24/48 επ., 1 μπλοκ, 47% υπ. – 25% άριστες).

Κεντρικές: Martina Samadan (Παναθηναϊκός Α.Ο.), 12π. (10/20 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Κατερίνα Ζακχαίου (Πανιώνιος Betsson) 11π. (6/10 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ).

Λίμπερο: Χαρά Σπυροπούλου (Ζ.Α.Ο.Ν.), (λ, 54% υπ. – 37% άριστες).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:09 Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες»
14:07 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Μαργαρίτα Καπνίση με τον Αντώνη Κουνάβη
14:06 Τηλέμαχος Χυτήρης: «Ο Ανδρέας ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών – Οι νέοι πολιτικοί είναι κατασκευασμένοι»
14:00 Πάτρα: Ζητείται χρηματοδότηση για τον Βιολογικό Πανεπιστημίου-ΠΝΓΠ – Γιατί κωφεύουν οι αρμόδιοι;
13:51 Από τον φόρο στο αποτέλεσμα, στον φόρο της συμπεριφοράς
13:49 Νέα αποζημίωση 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά – Ενισχύεται με 1 εκατ. η Δυτική Ελλάδα
13:43 Ιαπωνία: Οι αστυνομικοί επιτρέπεται πλέον να πυροβολούν αρκούδες
13:35 Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ: Η μεταμόρφωση της Πατρών – Πύργου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο λίγο πριν την ολοκλήρωση
13:27 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρώην αντιπρόεδρος υπερασπίστηκε τη θητεία του – Αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ για «ανεξέλεγκτες χορηγήσεις» και «διογκούμενες απάτες»
13:24 Μητσοτάκης από την Ελευσίνα: «Η Ελλάδα ισχυροποιείται γεωπολιτικά – Από τον Ιανουάριο αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς»
13:21 Η ΕΕ βάζει φρένο σε Shein και Temu: Έρχονται δασμοί στα μικρά πακέτα από την Κίνα
13:20 Kαμία απόφαση για προπονητή από την Παναχαϊκή
13:18 «Πάτρα Ενωμένη»: Επίθεση στη Δημοτική Αρχή για τους υδρογονάνθρακες – «Ντροπή κύριοι του Δήμου Πατρέων»
13:13 Νίκη Προαστείου: Καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
13:11 ΠΑΣΟΚ προς κυβέρνηση: «Υπάρχουν εθιμικές ανθρωποκτονίες, κ. Μαρινάκη;» – Σκληρή απάντηση Τσουκαλά για τις δηλώσεις Φλωρίδη
13:08 Συνάντηση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»
13:04 «Μου είπε “φεύγω”…»: Συγκλονίζει η μαρτυρία για τον 40χρονο κρεοπώλη που σκοτώθηκε στο Μαυρονέρι Κιλκίς
13:00 Απόφαση – σταθμός από το Εφετείο Πατρών: Ακυρώθηκε κατάσχεση λόγω έλλειψης τιμήματος πώλησης του «κόκκινου δανείου»
12:59 Φλωρίδης: «Κάτω από το έθιμο της βεντέτας κρύβονται εγκληματικές οργανώσεις»
12:55 Ο ΟΠΑΘΑ έτοιμος για την πρεμιέρα στην Α2 Εθνική-Το ρόστερ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ