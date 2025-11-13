Η Χαρά Σπυρόπουλου στην κορυφαία 7αδα της Vollleyleague

Εξαιρετική σεζόν κάνει φέτος στην ομάδα του ΖΑΟΝ η πατρινή Χαρά Σπυρόπουλου η οποία έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής πολύ την ομάδα στην πορεία της στο πρωτάθλημα της Volley Legaue.

Δείγμα των εξαιρετικών εμφανίσεων είναι ότι αναδείχτηκε κορυφαία λίμπερο της 4ης αγωνιστικής για τη νίκη της με τον Μαρκόπουλο και ανάμεσα σε αθλήτριες με πολύ μεγάλη εμπειρία.

Η κορυφαία επτάδα της 4ης αγωνιστικής αποτελείται από τις εξής:

Διαγώνια: Polina Rahimova (Πανιώνιος Betsson) 29π. (14/36 επ., 11 άσοι, 4 μπλοκ).

Πασαδόρος: Ilka Van De Vyver (Π.Α.Ο.Κ. F&U) 5π. (4/7 επ., 1 άσος).

Ακραίες: Micaya White (Παναθηναϊκός Α.Ο.), 31π. (29/51 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 29% υπ. – 24% άριστες), Ασημίνα Νικολογιάννη (Α.Σ.Π. Θέτις) 25π. (24/48 επ., 1 μπλοκ, 47% υπ. – 25% άριστες).

Κεντρικές: Martina Samadan (Παναθηναϊκός Α.Ο.), 12π. (10/20 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Κατερίνα Ζακχαίου (Πανιώνιος Betsson) 11π. (6/10 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ).

Λίμπερο: Χαρά Σπυροπούλου (Ζ.Α.Ο.Ν.), (λ, 54% υπ. – 37% άριστες).

