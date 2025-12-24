Η Χαρά Σπυροπούλου του ΖΑΟΝ κάνει σούπερ χρονιά

Εξαιρετική σεζόν έχει κάνει μέχρι στιγμής η πατρινή βολειμπολίστρια η Χαρά Σπυρόπουλου η οποία αγωνίζεται με τη φανέλα του ΖΑΟΝ ο οποίος κάνει επίσης πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα της Volley League και βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Η αθλήτρια που ξεκίνησε την καριέρα της από τις ακαδημίες του Απόλλωνα δούλεψε πολύ σκληρά τα τελευταία χρόνια και πλέον αγωνίζεται στα «σαλόνια» του βόλεϊ, όπου την τελευταία τριετία έχει ρίξει «άγκυρα» στον ΖΑΟΝ.

Στην Αθηναϊκή ομάδα αγωνίζεται ως λίμπερο και την βοήθησε να ανέβει πέρσι στην Volley League.

Η Χαρά Σπυρόπουλου είναι 24 ετών ,φέτος έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις και έχει αναδειχτεί καλύτερο λίμπερο στην καλύτερη 7άδα της 4ης αγωνιστικής, ενώ γενικότερα ξεχωρίζει στην θέση του λίμπερο.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα της έχει σημειωθεί ήδη σε μπλοκάκια προπονητών της Volley League για το καλοκαίρι, ενώ ορισμένοι λένε ότι δεν αποκλείεται αν συνεχίσει, έτσι να έρθει και κλήση από την Εθνική Γυναικών για προετοιμασία.

Σε κάθε περίπτωση, το πατρινό λίμπερο απολαμβάνει την φετινή σεζόν στον ΖΑΟΝ και ότι καλύτερο προκύψει στη συνέχεια.

