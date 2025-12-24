Η Χαρά Σπυροπούλου του ΖΑΟΝ κάνει σούπερ χρονιά

Η Χαρά Σπυροπούλου του ΖΑΟΝ κάνει σούπερ χρονιά
24 Δεκ. 2025 10:38
Pelop News

Εξαιρετική σεζόν έχει κάνει μέχρι στιγμής η πατρινή βολειμπολίστρια η Χαρά Σπυρόπουλου η οποία αγωνίζεται με τη φανέλα του ΖΑΟΝ ο οποίος κάνει επίσης πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα της Volley League και βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας.
Η αθλήτρια που ξεκίνησε την καριέρα της από τις ακαδημίες του Απόλλωνα δούλεψε πολύ σκληρά τα τελευταία χρόνια και πλέον αγωνίζεται στα «σαλόνια» του βόλεϊ, όπου την τελευταία τριετία έχει ρίξει «άγκυρα» στον ΖΑΟΝ.
Στην Αθηναϊκή ομάδα αγωνίζεται ως λίμπερο και την βοήθησε να ανέβει πέρσι στην Volley League.
Η Χαρά Σπυρόπουλου είναι 24 ετών ,φέτος έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις και έχει αναδειχτεί καλύτερο λίμπερο στην καλύτερη 7άδα της 4ης αγωνιστικής, ενώ γενικότερα ξεχωρίζει στην θέση του λίμπερο.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα της έχει σημειωθεί ήδη σε μπλοκάκια προπονητών της Volley League για το καλοκαίρι, ενώ ορισμένοι λένε ότι δεν αποκλείεται αν συνεχίσει, έτσι να έρθει και κλήση από την Εθνική Γυναικών για προετοιμασία.
Σε κάθε περίπτωση, το πατρινό λίμπερο απολαμβάνει την φετινή σεζόν στον ΖΑΟΝ και ότι καλύτερο προκύψει στη συνέχεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:27 Ισχυρός σεισμός στην Ταϊβάν: Διαφορετικές εκτιμήσεις για το μέγεθος
12:22 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν από την Πέμπτη 25 έως την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου
12:16 Στην καρδιά της νέας κούρσας του Διαστήματος: Η Ρωσία σχεδιάζει ενεργειακό σταθμό στη Σελήνη
12:13 Γιορτινές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους από τον Δήμο Πατρέων έως τις 30 Δεκεμβρίου
12:03 Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές τα Χριστούγεννα – Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης
11:59 Νέα εποχή στη μάχη κατά της παχυσαρκίας: Πράσινο φως από τον FDA για το πρώτο χάπι απώλειας βάρους
11:55 Τροχαίο με τρία οχήματα έξω από τη Βέροια: Στο νοσοκομείο οικογένεια με δύο παιδιά
11:51 Προφυλακιστέοι και οι 12 κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ακόμη και σε σχολεία
11:48 Ένα σχολείο πιο ασφαλές: Απινιδωτής και εκπαίδευση ζωής στο Δημοτικό Σχολείο Καμινίων ΦΩΤΟ
11:41 Η Παναχαϊκή ποντάρει σε πατρινούς και «σκανάρει» την αγορά
11:38 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την οικογένειά του
11:32 Ανάκληση παρτίδων αντιβιοτικών από τον ΕΟΦ λόγω απόσυρσης πιστοποιητικού καταλληλότητας
11:30 «Εξοικονομώ»: Παράταση έως Φεβρουάριο 2026
11:27 Κάλαντα και πολιτικά μηνύματα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ: Ανδρουλάκης για ακρίβεια, ανισότητες και εμπιστοσύνη στην πολιτική
11:21 Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χειμερινές διακοπές
11:18 «Ανάσα» στην Περιμετρική της Πάτρας: Οι αγρότες ανοίγουν μία λωρίδα για τις μετακινήσεις των Χριστουγέννων
11:09 Πάτρα: Μια νότα Χριστουγέννων στο μπλόκο της Εγλυκάδας με τα κάλαντα από τη Δημοτική Μουσική ΦΩΤΟ
11:00 Η Λίνα Μενδώνη συζητώντας με την «Π»: «Ο πολιτισμός πρέπει να λειτουργεί υπέρ του κοινωνικού συνόλου»
10:59 Ζελένσκι: Αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με Ρωσία
10:58 «Χαμός» με τη χριστουγεννιάτικη φωτογραφία Τραμπ με τη Μελάνια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ