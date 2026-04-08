Η Χριστίνα Αλεξοπούλου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην καθημερινότητα των πολιτών, με έμφαση στις πιέσεις από την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, ως αποτέλεσμα των διεθνών εξελίξεων και του πολέμου

08 Απρ. 2026 16:24
Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποίησε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, στο πλαίσιο των τακτικών τους συναντήσεων για ζητήματα της Αχαΐας.

[contaisu_summary]

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην καθημερινότητα των πολιτών, με έμφαση στις πιέσεις από την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, ως αποτέλεσμα των διεθνών εξελίξεων και του πολέμου, απέναντι στις οποίες η Κυβέρνηση παρεμβαίνει διαρκώς, με στοχευμένα μέτρα που ενισχύουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η συνεπής προσπάθεια στήριξης του πρωτογενούς τομέα της Αχαΐας, αναδεικνύεται ως βασική προτεραιότητα, με δεδομένη τη σημασία του για την τοπική οικονομία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίστηκε η συνεχής προώθηση και υλοποίηση προσαρμοσμένων πρωτοβουλιών για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής και τη θωράκιση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της Περιφέρειας επικεντρώνεται, μέσα από συστηματική δουλειά, στην απερίσπαστη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, ώστε να διαμορφώνονται οι συνθήκες που επιτρέπουν στους νέους να ζουν και να εργάζονται στον τόπο τους, με προοπτική και σταθερότητα και να διασφαλίζεται η πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και παροχές που αντιστοιχούν στις ανάγκες τους.

Τέλος, όπως σημειώθηκε, σε ένα περιβάλλον διεθνών προκλήσεων, η σταθερότητα στη χώρα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την πρόοδό της, με μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες.

