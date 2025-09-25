Η Διαμαντοπούλου απαντά για τις δηλώσεις της: «Κοπτοραπτική και οργανωμένο σπρώξιμο»

Για τις αναφορές της στη Μαρία Καρυστιανού και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, επιχειρώντας να απαντήσει στην κριτική που δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι, στην πρόσφατη κομματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ είχε αναφέρει πως «το κόμμα δεν πρέπει να γίνει παρακολούθημα της Καρυστιανού ή της Κωνσταντοπούλου».

Μιλώντας στα «Παραπολιτικά FM», τόνισε: «Σέβομαι απόλυτα τον πόνο και τον αγώνα της κ. Καρυστιανού για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητοι πολίτες σ’ αυτό το ζήτημα, είμαστε όλοι σχεδόν ενωμένοι δίπλα της. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κοινοβουλευτικό κόμμα με θεσμικό ρόλο στη μαχητική αντιπολίτευση και στόχο τη διακυβέρνηση. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε κόμμα διαμαρτυρίας».

Η ίδια σημείωσε πως η ομιλία της έγινε έξι ημέρες νωρίτερα παρουσία στελεχών, χωρίς τότε να υπάρξει καμία αντίδραση, και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για «υπερεξοπλισμό στη διακίνηση ειδήσεων και pushαρίσματα», που –όπως είπε– συρρικνώνουν την πολιτική συζήτηση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ.

Αναφορικά με τον Παύλο Γερουλάνο, αναγνώρισε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις, προσθέτοντας πως «πρέπει να πάμε καλύτερα και πιο γρήγορα, με ουσία και δουλειά στο πρόγραμμα». Ερωτηθείσα για ενδεχόμενες συνεργασίες, απέκλεισε κάθε σενάριο συνασπισμού: «Υπάρχει απόφαση συνεδρίου, το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί αυτόνομα. Στόχος είναι να είναι πρώτο κόμμα, να καταθέσει το πρόγραμμά του και οι άλλοι να αποφασίσουν. Δεν θα υπαναχωρήσουμε από τις κόκκινες γραμμές μας».

Η Διαμαντοπούλου κατέληξε πως το ΠΑΣΟΚ παραμένει ένας βασικός πυλώνας που ενσωματώνει δυνάμεις από την Αριστερά, τη Σοσιαλδημοκρατία και το Κέντρο, με ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής προς τους πολίτες, αλλά όχι με πρακτικές του παρελθόντος.

