Η διατροφή που επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου – Ποιο τρόφιμο ξεχωρίζει

Μπορεί η διατροφή να γίνει σύμμαχος του εγκεφάλου απέναντι στη φθορά του χρόνου; Νέα επιστημονικά δεδομένα ενισχύουν αυτή την εικόνα, δείχνοντας ότι η δίαιτα MIND συνδέεται με πιο αργές δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο που σχετίζονται με τη γήρανση. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry και βασίστηκε σε μακροχρόνια παρακολούθηση ενηλίκων μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας.

Η δίαιτα MIND συνδυάζει στοιχεία της μεσογειακής διατροφής και της διατροφής για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Δίνει έμφαση σε τρόφιμα που θεωρούνται φιλικά προς τον εγκέφαλο, όπως:

πράσινα φυλλώδη λαχανικά

άλλα λαχανικά

μούρα

ξηρούς καρπούς

όσπρια

δημητριακά ολικής άλεσης

ψάρια

πουλερικά

ελαιόλαδο

Την ίδια ώρα, προτείνει περιορισμό σε:

βούτυρο και μαργαρίνη

τυριά

κόκκινο κρέας

γλυκά και αρτοσκευάσματα

τηγανητά και πρόχειρο φαγητό

Τι έδειξε η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 323.826 άτομα και, στο υποσύνολο με απεικονιστικό έλεγχο εγκεφάλου, κατέγραψαν τη σχέση της διατροφής με τη μεταβολή εγκεφαλικών δομών σε βάθος χρόνου. Τα ευρήματα έδειξαν ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η προσήλωση στη δίαιτα MIND, τόσο πιο αργή ήταν η απώλεια φαιάς ουσίας και η αύξηση του όγκου των κοιλιών, που θεωρείται ένδειξη εγκεφαλικής ατροφίας. Κάθε αύξηση τριών μονάδων στη βαθμολογία της δίαιτας συνδέθηκε με περίπου 20% πιο αργή απώλεια φαιάς ουσίας, κάτι που αντιστοιχεί σε περίπου 2,5 χρόνια καθυστέρησης της εγκεφαλικής γήρανσης στο διάστημα παρακολούθησης.

Παράλληλα, οι ερευνητές παρατήρησαν μικρότερη διεύρυνση των εγκεφαλικών κοιλιών, κάτι που επίσης δείχνει πιο αργή φθορά του εγκεφαλικού ιστού. Τα οφέλη φάνηκαν εντονότερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, σε όσους ήταν πιο σωματικά δραστήριοι και σε ανθρώπους χωρίς παχυσαρκία.

Το τρόφιμο που ξεχώρισε

Ανάμεσα στα επιμέρους τρόφιμα, τα μούρα φάνηκαν να έχουν ιδιαίτερα θετική σχέση με πιο αργές αλλαγές στις εγκεφαλικές κοιλίες, ενώ και τα πουλερικά συνδέθηκαν με βραδύτερη απώλεια φαιάς ουσίας. Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη κατανάλωση γλυκών και τηγανητού πρόχειρου φαγητού συνδέθηκε με πιο αρνητικές αλλαγές σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη.

Υπήρξαν πάντως και ευρήματα που οι ίδιοι οι επιστήμονες χαρακτήρισαν απρόσμενα, όπως η σύνδεση της υψηλής κατανάλωσης δημητριακών ολικής άλεσης με λιγότερο ευνοϊκές μεταβολές, αλλά και η πιθανή προστατευτική επίδραση του τυριού. Οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτά τα σημεία χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

