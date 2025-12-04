Η Δημοτική Αρχή Πάτρας εκφράζει στήριξη στους αγρότες

Η ανακοίνωση της δημοτικής αρχής Πάτρας αναφέρει:

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, εκφράζει την αλληλεγγύη της στον δίκαιο αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής μας, αλλά και ολόκληρης της χώρας, που δίνουν καθημερινά τη μάχη για την επιβίωσή τους, ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, αλλά και στην αντιδραστική ΚΑΠ της Ε.Ε. που τους στερούν το δικαίωμα να μείνουν στον τόπο τους και να ζουν με αξιοπρέπεια από τη δουλειά τους και την παραγωγή τους.

Από τη μια το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει τη σφραγίδα της ΚΑΠ και της Ε.Ε., που διαχρονικά στηρίζουν όλες οι κυβερνήσεις, και πληρώνουν σήμερα οι βιοπαλαιστές αγρότες, τα υπέρογκα κόστη παραγωγής, ζωονόσοι που καταστρέφουν ολόκληρα κοπάδια, χωρίς εμβολιασμούς -αφού για να προστατευτούν τα κέρδη των μεγαλεμπόρων και η φέτα ΠΟΠ.

Και από την άλλη δις ευρώ μοιράζονται σε πολεμικούς εξοπλισμούς, αλλά και σε μεγαλοεπιχειρηματίες για να αυγατίζουν τα κέρδη τους, στις πλάτες του λαού.

Η Δημοτική Αρχή, καταγγέλλει την κυβέρνηση της ΝΔ, που αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών στέλνει για μια ακόμα φορά τις δυνάμεις καταστολής για να τους εμποδίσει να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Με τα ΜΑΤ, την καταστολή και τα αγροτοδικεία προσπαθεί να κάμψει το φρόνημα της αγροτιάς, αλλά και αυτή η προσπάθειά της θα πέσει στο κενό, την στιγμή που ο λαός είναι ενωμένος, ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Ο αγώνας είναι κοινός, για την ζωή και την αξιοπρέπειά μας.

