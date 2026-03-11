Η Διπλή Ανάπλαση έχει μια μόνο υπογραφή

Ολα στη ζωή αξιολογούνται μέσα από την ηθική. Ιδιαίτερα η δημόσια ζωή που οφείλει να είναι και παράδειγμα για τον απλό ανώνυμο πολίτη. Ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Δούκας έκανε λοιπόν την εξής δήλωση:

«Το έργο της Διπλής Ανάπλασης δεν είναι ούτε δικό μου, ούτε του κ. Μπακογιάννη, ούτε κανενός. Είναι μια ιστορία που αφορά την Αθήνα, τον Παναθηναϊκό και για αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία να είμαστε πολύ προσεκτικοί».

Η παραπάνω δήλωση δεν εμπεριέχει την ελάχιστη ηθική. Είναι μόνο ανήθικη. Διότι το έργο της Διπλής Ανάπλασης είναι αποκλειστικά του Κ. Μπακογιάννη, ανεξάρτητα αν στην πορεία συνέβαλαν κι άλλοι όπως η κυβέρνηση.

Γιατί η Διπλή Ανάπλαση είναι έργο του Κώστα Μπακογιάννη; Γιατί χωρίς αυτόν δεν θα γινόταν ΠΟΤΕ. Κανείς δεν το πίστευε, όλοι μα όλοι το υπονόμευαν, κάποιοι απλώς δεν μπορούσαν. Το υπονόμευε ο Τσίπρας που δηλώνει και παναθηναϊκός τρομάρα του. Εβαλε τον ΣΥΡΙΖΑ να προσφύγει στο ΣτΕ εναντίον του έργου και υπέρ των εκεί… κορμοράνων.

Οι οργανωμένοι οπαδοί έκαναν διαδηλώσεις εναντίον του έργου ήθελαν τα χαλάσματα στη Λεωφόρο. Τράπεζες και επενδυτές ούτε να ακούσουν. Ολοι οι πρώην δήμαρχοι δήλωναν ανίκανοι να το προχωρήσουν, δεν έβρισκαν τον τρόπο. Ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ είχε πει: «Δεν βλέπω πως μπορεί να γίνει αυτό το έργο».

Ο Μπακογιάννης όμως είχε δει μια φοβερής έκτασης ευκαιρία. Ο λασπότοπος στο Βοτανικό, 2 μόλις χιλιόμετρα από την Ομόνοια, θα μεταμόρφωνε το κέντρο της Αθήνας. Το μπαράζ των επενδύσεων -γήπεδο και ιδιώτες- θα ξεπερνούσε τα 2 δισ. ευρώ. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας θα έδινε ανάσα σε μια γειτονιά τσιμέντου. Η αξία του Παναθηναϊκού, με ένα σύγχρονο γήπεδο 40.000 θέσεων θα δεκαπλασιαζόταν.

Και έτσι μέσα σε μια μόνο θητεία του, δίπλα από ένα πλήθος σπουδαίων έργων που έκανε για την Αθήνα, έβαλε όλους τους εμπλεκόμενους σε ένα τραπέζι, παρουσίασε σχέδιο, βρήκε τα χρήματα και μέσα στο 2027, ο ΠΑΟ θα έχει νέο γήπεδο, δίπλα σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, πράσινο, οδικούς άξονες κ.α.

Οπως το γήπεδο της ΑΕΚ πρέπει σε βάθος χρόνου να ονομαστεί «Στάδιο Μελισσανίδη», έτσι και του ΠΑΟ θα πρέπει κάποτε να λέγεται «Κ. Μπακογιάννη». Είναι υπερβολή; Οχι. Αυτό επιτάσσει η αλήθεια και η ηθική. Χωρίς Μπακογιάννη δεν θα γινόταν ΠΟΤΕ η διπλή ανάπλαση κύριε Δούκα. Το έργο είναι δικό του. Ντροπή να κάνουμε πως δεν το ξέρουμε.

