Η εισβολή της AI στα social media και η επιστροφή στην πραγματικότητα

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας GWI για τους Financial Times, ο χρόνος που περνούν οι άνθρωποι στα social media κορυφώθηκε το 2022 και από τότε μειώνεται σταθερά. Η ανάλυση, βασισμένη σε 250.000 χρήστες σε 50 χώρες, δείχνει ότι οι ενήλικες ξόδευαν στα τέλη του 2024 δύο ώρες και 20 λεπτά την ημέρα, σχεδόν 10% λιγότερο από ό,τι το 2022. Και η πιο μεγάλη πτώση παρατηρείται στους εφήβους και στους νέους, δηλαδή στους πρώην πιο φανατικούς χρήστες.

12 Οκτ. 2025 10:00
Το παράδοξο της ψηφιακής εποχής: ενώ η Meta και η OpenAI ετοιμάζονται να κατακλύσουν τα social media με περιεχόμενο παραγόμενο από Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)—πιο λαμπερό, πιο «εθιστικό»—ο κόσμος δείχνει να χάνει το ενδιαφέρον του. Από το 2022, ο χρόνος που περνάμε στις πλατφόρμες μειώνεται σταθερά, με τους εφήβους και τους νέους, τους κάποτε πιο φανατικούς χρήστες, να πρωτοστατούν σε αυτή την αποχώρηση.

Τα social media υφίστανται αυτό που ο συγγραφέας Cory Doctorow αποκαλεί «enshittification»—μια σταδιακή υποβάθμιση της εμπειρίας χρήστη, θυσία στο βωμό των διαφημιστικών εσόδων και του «engagement». Από χώροι έκφρασης και επικοινωνίας, έχουν μετατραπεί σε μηχανές κατανάλωσης περιεχομένου. Οι χρήστες πλέον δεν συνδέονται για να εκφραστούν ή να αλληλεπιδράσουν—μια δραστηριότητα που έχει μειωθεί κατά 25% από το 2014—αλλά για να «σκοτώσουν» την ώρα τους. Η συνειδητή συμμετοχή έχει δώσει τη θέση της σε μια μηχανική περιπλάνηση, ένα ατέρμονο scroll που εξαντλεί αντί να εμπνέει.

Εκεί ακριβώς παρεμβαίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, όχι για να βελτιώσει την επικοινωνία, αλλά για να ενισχύσει τη μηχανή απόσπασης προσοχής.

Τα νέα εργαλεία AI, όπως φαίνεται στα προωθητικά βίντεο της OpenAI, υπόσχονται έναν καταιγισμό υπερ-επεξεργασμένων εικόνων και deepfakes. Με την ικανότητά της να παράγει άπειρο, φθηνό και άμεσο περιεχόμενο, η AI κινδυνεύει να μετατρέψει τα social media σε μια ψηφιακή χωματερή υπερβολής και πόλωσης. Η ανθρώπινη αυθεντικότητα, οι γνήσιες στιγμές, απειλούνται να πνιγούν κάτω από ένα τσουνάμι φανταχτερών, αλλά κενών, AI-generated δημιουργιών.

Το πιο τραγικό; Αντί οι πλατφόρμες να αντιμετωπίσουν αυτή τη φθορά επενδύοντας στην ποιότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, επιλέγουν να ενισχύσουν τον εθισμό μας με ντοπαμινικές «εκρήξεις» μέσω της AI.

Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα. Η μείωση του χρόνου χρήσης υποδηλώνει ότι ένα μέρος της κοινωνίας αρχίζει να συνειδητοποιεί την τοξικότητα αυτής της ψηφιακής δίαιτας. Η κόπωση από το ατέλειωτο scroll και η αναγνώριση ότι τα δίκτυα συχνά μας απομονώνουν αντί να μας συνδέουν, αλλάζουν το τοπίο.

Όταν το ψηφιακό θέαμα γίνει τόσο θορυβώδες, τόσο κούφιο και τόσο προφανώς ψεύτικο, η πραγματική ζωή ίσως αρχίσει να φαντάζει ξανά ελκυστική. Η έξοδος από τα social media δεν θα είναι οπισθοχώρηση, αλλά μια συνειδητή επιστροφή στην ανθρώπινη σύνδεση και την πραγματικότητα.
