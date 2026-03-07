Η έκλειψη του κυρίου Λοχαγού

Κάπως έτσι προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη και με την αντίληψη της πραγματικότητας σήμερα. Χρειάζεται ένας Πικάσο, ένα ανέκδοτο και δύο στρατηγοί

Η έκλειψη του κυρίου Λοχαγού
07 Μαρ. 2026 20:00
Pelop News

Του ΝΤΙΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ

Πολλές φορές πολλοί θεωρούν την Τέχνη ακαταλαβίστικη και παράλογη. Και όσο πιο πολύ η περίοδος είναι ειρηνική, τόσο πιο πολύ μια μπανάνα (πραγματική) κολλημένη με ταινία σε έναν καμβά αποτελεί «τέχνη».

Όταν όμως τα ρομαντικά λευκά συννεφάκια της ζωής γίνουν απειλητικοί μελανίες του πολέμου, τότε η ζωή γίνεται παράλογη και η τέχνη γίνεται λογική γιατί η τέχνη θυμάται ξανά ότι πρέπει (και) να ψυχαγωγεί, και ότι η ψυχαγωγία είναι θεμελιώδης ανθρώπινη ανάγκη. Έτσι λοιπόν ελπίζω ότι ίσως διασκεδάσετε με την ιστορία μας και τους συνειρμούς που αναπόφευκτα δημιουργεί και που έχει κάπως έτσι:

Καλεί ο ταγματάρχης διοικητής της Μονάδας τον Λοχαγό, και του λέει:

-Κύριε λοχαγέ, αύριο την ενδεκάτη πρωινή θα λάβει χώραν ολική έκλειψις ηλίου, πράγμα σπάνιο. Οσοι δεν εκτελούν υπηρεσία να συγκεντρωθούν έμπροσθεν του ΚΨΜ για να παρακολουθήσουν το φαινόμενο. Να ετοιμασθούν γυαλιά με φούμο για την προστασία των οφθαλμών. Αν βρέχει η συγκέντρωση θα ματαιωθεί.

Καλεί ο λοχαγός (εκ μονίμων) τον ανθυπασπιστή και του λέει:

-Κύριε ανθυπασπιστά, κατόπιν διαταγής του κυρίου Διοικητού, θα λάβει χώραν γενική έκλειψη του ηλίου μπροστά από το ΚΨΜ αύριο στις έντεκα το πρωί. Πράγμα σπάνιο. Να συγκεντρωθούν οι εκτός υπηρεσίας άνδρες για να παρακολουθήσουν το φαινόμενο. Να φέρουν γυαλιά τροχισμένα (όχι σπασμένα) αλειμμένα με φούμο για προστασία των ματιών. Αν βρέχει η εκδήλωση θα ματαιωθεί.
Ο ανθυπασπιστής στον αρχιλοχία:

-Κύριε αρχιλοχία, ο κύριος διοικητής διέταξε γενική έκλειψη του κυρίου λοχαγού, πράγμα σπάνιο, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις έντεκα το πρωί μπροστά από το ΚΨΜ. Ολοι οι εκτός υπηρεσίας να παρουσιασθούν στο ΚΨΜ. Οι άνδρες να έχουν αλείψει τα πρόσωπά τους με φούμο για προστασία των ματιών. Αν βρέχει η γενική έκλειψη θα αναβληθεί, και θα επαναληφθεί κατόπιν νεωτέρας διαταγής του κυρίου διοικητού.

Πρόκειται για ένα παλιό «στρατιωτικό» ανέκδοτο, που η αφήγησή του γίνεται με διάφορες παραλλαγές ανάλογα με το ταλέντο του αφηγητή. Από την Πάτρα έχει περάσει πλήθος μηχανικών του Τεχνικού Σώματος του στρατού που ίσως να έχουν ακούσει το ανέκδοτο. Ζητώ συγγνώμη από όσους και όσες την ξέρουν την ιστορία και ευχαριστώ για την υπομονή τους.

Η «μύτη» της ιστορίας (αν ήταν κρασί) είναι βέβαια η πλάκα που ΄χει. Το «σώμα» όμως της ιστορίας είναι η περιπέτεια της πληροφορίας καθώς προσπαθεί να κατασταλάξει σε είδηση. Μετά έρχονται οι αναλύσεις. Παλαιότερα οι αναλυτές ρίσκαραν και συμβουλές προς τους εμπλεκομένους στο πεδίο. Κορωνίδα συμβουλής προς εμπολέμους αποτελεί άρθρο αθηναϊκής εφημερίδας του 1904, με τίτλο την συμβουλή προς τον Ρώσο στρατηγό Αλεξέϊ Κουροπάτκιν να… κινηθεί δεξιότερα(!) σε μία φάση του ρωσσοϊαπωνικού πολέμου..

Η φράση «δεξιότερα Κουροπάτκιν» έμεινε στην ιστορία. Δυστυχώς όμως ο Κουροπάτκιν δεν διάβαζε ελληνικές εφημερίδες, δεν κινήθηκε δεξιότερα και… ηττήθηκε (!).

Ο Πικάσο το 1938 ζωγράφισε την κόρη του Μάγια με την κούκλα της. Το πρόσωπο της Μάγιας (της πραγματικότητας) αποδίδεται σουρεαλιστικά, ενώ το πρόσωπο της κούκλας συμβατικά. Δηλαδή ο κόσμος ανάποδα. Κάπως έτσι προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη και με την αντίληψη της πραγματικότητας σήμερα.

Χρειάζεται ένας Πικάσο, ένα ανέκδοτο και δύο στρατηγοί. Ενας Αμερικανός ο Αϊζενχάουερ, που είπε (1957), ότι τα «σχέδια είναι άχρηστα αλλά ο σχεδιασμός είναι το παν», και ένας Γερμανός ο Φον Μόλτκε που είπε (1871) ότι «κανένα σχέδιο δεν επιβιώνει μετά την επαφή με τον εχθρό». Δηλαδή Χάος και ο Θεός βοηθός.

*Ο Ντίνος Λασκαράτος είναι επίτιμος δικηγόρος.

