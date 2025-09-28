Η Ελλάδα θα απαγορέψει τα social media σε ανήλικους κάτω των 15

Δραστικές αποφάσεις παίρνει η κυβέρνηση σχετικά με την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων, ηλικίας κάτω των 15 ετών, στα social media, αλλά και το μπλοκάρισμα σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών να σερφάρουν σε πλατφόρμες online στοιχηματισμού αλλά και πώλησης καπνικών προϊόντων προβλέπει το σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές η Ελλάδα θα είναι έτοιμη έως το τέλος Οκτωβρίου να γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα επιβάλει περιορισμούς στη χρήση κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους με σκοπό την προστασία τους.

Η Αυστραλία θα δώσει το -παγκόσμιο- έναυσμα απαγορεύοντας την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 16 ετών στα κοινωνικά δίκτυα (από τις 10 Οκτωβρίου) και τις πλατφόρμες διαδικτυακών γνωριμιών προκειμένου να τα προστατεύσει από τη λογαριθμική χειραγώγηση και φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης, μεταξύ άλλων, με την Ε.Ε. να ετοιμάζει πυρετωδώς κάτι παρόμοιο. Με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να δηλώνει ότι «Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Δανία και Ιταλία δοκιμάζουν το σχέδιο της Κομισιόν για εφαρμογή της ηλικιακής επιβεβαίωσης (age verification) στα εθνικά apps τους», ο Ελληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα, αποκαλύπτοντας ότι «σκεφτόμαστε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω, όπως γίνεται και στην Αυστραλία».

Οπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές στο «ΘΕΜΑ», το σχέδιο της ελληνικής -και κατ’ επέκταση ευρωπαϊκής- πλευράς μπορεί να έχει τους ίδιους σκοπούς, όχι όμως και τον ίδιο τρόπο λειτουργίας με την αυστραλιανή απαγόρευση πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα για νέους κάτω των 16 ετών. Στην Αυστραλία αυτό που απαγορεύεται -σε συνεργασία με τις πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων- είναι στα άτομα που εμπίπτουν στους ηλικιακούς περιορισμούς να διατηρούν λογαριασμούς στα social media 16 εταιρειών, μεταξύ των οποίων Facebook, TikTok και YouTube. Στην πράξη, ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία ταυτότητας για τη δημιουργία ή διατήρηση λογαριασμού στα κοινωνικά δίκτυα από τους Αυστραλούς, όμως ακόμα κι έτσι υπάρχει το ντεζαβαντάζ ότι σε κάποια social, όπως στο TikTok, μπορεί κανείς (άρα και οι ανήλικοι) να μπαίνει σε αυτά και να σκρολάρει χωρίς να κάνει log in, ως «εξωτερικός επισκέπτης», αν μπορούμε να το πούμε έτσι.

Καθώς τα στοιχεία των ανηλίκων είναι περασμένα στην κρατική εφαρμογή του Κids Wallet, αυτή θα αναλαμβάνει να αποκλείει και να αφαιρεί από τα αποτελέσματα αναζήτησης ή την απευθείας πρόσβαση αν ο χρήστης είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών

Αντίθετα, το ελληνικό σχέδιο δεν προβλέπει τη γενική απαγόρευση πρόσβασης, αφήνοντας στις εταιρείες των social media τον έλεγχο, αλλά τον έλεγχο από την… πηγή. Δηλαδή, από τα κινητά, τα τάμπλετ και τις άλλες συσκευές των ανηλίκων.

Τον έλεγχο, το φιλτράρισμα και τον τελικό πλήρη αποκλεισμό από την πρόσβαση -ακόμα και χωρίς log in- στα κοινωνικά δίκτυα θα αναλαμβάνει η εφαρμογή Kids Wallet, που έχει παρουσιάσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καθώς τα στοιχεία των ανηλίκων είναι περασμένα στην κρατική εφαρμογή, που θα αναλαμβάνει να αποκλείει και να αφαιρεί από τα αποτελέσματα αναζήτησης ή την απευθείας πρόσβαση στα social media (Facebook, TikTok, Instagram, X κ.ά.) εάν ο χρήστης της συσκευής είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών (και όχι 16, όπως στην Αυστραλία). Παρομοίως, πάντα για τους ανηλίκους, με τον ίδιο τρόπο θα γίνεται αποκλεισμός μέσω του φιλτραρίσματος του Kids Wallet και για πλατφόρμες και ιστότοπους των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται από ανηλίκους (κάτω των 18).

Στο στόχαστρο, κατά κύριο λόγο, μπαίνουν οι εταιρείες online στοιχηματισμού και οι πλατφόρμες τζόγου γενικότερα, αυτές που αφορούν την online πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ, ενώ, φυσικά, θα φιλτράρονται και άλλες που έχουν πορνογραφικό υλικό κ.ά. Αυτονόητος θα πρέπει να θεωρείται και ο αποκλεισμός της πρόσβασης ανηλίκων σε πλατφόρμες online γνωριμιών και σεξ, όπως είναι το Tinder, η δημοφιλέστερη αυτών σε όλο τον κόσμο.

Τη «βαριά δουλειά» θα αναλαμβάνει η συσκευή που θα έχει στα χέρια του ο ανήλικος (εάν φυσικά ο γονιός ή ο κηδεμόνας θα έχει φροντίσει να τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, έχοντας, για παράδειγμα, σε λειτουργία το Kids Wallet), η οποία θα ενεργοποιεί αυτόματα όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, δείχνοντας εάν ο χρήστης είναι ηλικίας άνω των 15 ή των 18 ετών. Ανάλογα με την ηλικία και την πλατφόρμα -εάν για παράδειγμα θα είναι ηλικίας 14 ετών και θα προσπαθεί να μπει σε μια πλατφόρμα online τζόγου- θα περιορίζει το περιεχόμενο.

