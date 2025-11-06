Η ΕΛΜΕ Αχαΐας για τα κενά εκπαιδευτικών: Χάνονται 2.000 ώρες την εβδομάδα

Σύμφωνα με την Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας συνεχίζουν να υπάρχουν 48 κενά στην γενική εκπαίδευση και 43 κενά στην ειδική εκπαίδευση.

Η ΕΛΜΕ Αχαΐας για τα κενά εκπαιδευτικών: Χάνονται 2.000 ώρες την εβδομάδα
06 Νοέ. 2025 10:45
Pelop News

Δύο μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων και στο μέσον του πρώτου τετράμηνου, τα κενά σε εκπαιδευτικούς στα σχολεία συνεχίζουν να υπάρχουν παρά τις εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας ότι τα σχολεία θα ξεκινούσαν πλήρως στελεχωμένα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έτσι στην πορεία στοχοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι μητέρες που παίρνουν άδειες μητρότητας, μετά ανακάλυψε λάθος στο μέτρημα των κενών και τώρα η Υπουργός Παιδείας εμφανίζεται να ζητάει πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών και την κάλυψη των κενών, λες και είναι Υπουργός σε άλλη κυβέρνηση… Και δυστυχώς ούτε τώρα πρόκειται να καλυφθούν όλα τα κενά με την αναμενόμενη τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, αφού οι πιστώσεις δεν φαίνεται να επαρκούν.

Αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα συνεχίζουν να υπάρχουν 48 κενά στην γενική εκπαίδευση και 43 κενά στην ειδική εκπαίδευση. Δηλαδή χάνονται 2.000 ώρες την εβδομάδα!!!

Απαιτούμε την άμεση κάλυψη όλων των κενών των σχολείων.
