Η Emma Stone γράφει ιστορία στα Όσκαρ – Η νεότερη γυναίκα με επτά υποψηφιότητες

Η 37χρονη ηθοποιός είναι υποψήφια για Α΄ Γυναικείο Ρόλο για την ερμηνεία της στην ταινία Bugonia του Γιώργος Λάνθιμος, φτάνοντας συνολικά τις επτά υποψηφιότητες στην καριέρα της.

08 Μαρ. 2026 18:39
Ιστορία γράφει η Emma Stone, καθώς με τη νέα υποψηφιότητά της στα Academy Awards γίνεται η νεότερη γυναίκα που συγκεντρώνει επτά υποψηφιότητες στην ιστορία του θεσμού.

Μέχρι σήμερα το ρεκόρ κατείχε η Meryl Streep, η οποία είχε φτάσει τις επτά υποψηφιότητες το 1988, σε ηλικία 38 ετών. Σε επίπεδο συνολικής κατάταξης, ανεξαρτήτως φύλου, το ρεκόρ του νεότερου κατόχου επτά υποψηφιοτήτων ανήκει στον Walt Disney, που το πέτυχε το 1936 σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Διπλή υποψηφιότητα για ερμηνεία και παραγωγή

Η Emma Stone σημειώνει ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα, καθώς είναι η πρώτη γυναίκα που συγκεντρώνει δύο φορές διπλή υποψηφιότητα για την ίδια ταινία, τόσο για την παραγωγή όσο και για την ερμηνεία της.

Ανάλογη διάκριση είχε πετύχει το 2021 η Frances McDormand για την ταινία Nomadland. Η Stone είχε προηγουμένως λάβει διπλή υποψηφιότητα το 2023 για το Poor Things και επαναλαμβάνει το επίτευγμα φέτος με το Bugonia.

Οι υποψηφιότητες για την καλύτερη ταινία

Στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας διεκδικούν το βραβείο οι παραγωγές:

  • Bugonia

  • F1

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supreme

  • One Battle After Another

  • The Secret Agent

  • Sentimental Value

  • Sinners

  • Train Dreams

Οι βασικές ερμηνευτικές υποψηφιότητες

Για το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου είναι υποψήφιοι οι:

  • Timothée Chalamet

  • Leonardo DiCaprio

  • Ethan Hawke

  • Michael B. Jordan

  • Wagner Moura

Στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου υποψήφιες είναι οι:

  • Jessie Buckley

  • Rose Byrne

  • Kate Hudson

  • Renate Reinsve

  • Emma Stone

Στις 15 Μαρτίου η τελετή απονομής

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής των Academy Awards που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου, με παρουσιαστή τον Conan O’Brien.

