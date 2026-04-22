Η επιλογή είναι δική μας

Ενδεικτικό παράδειγμα για το τι μπορεί να πετύχει μία ομάδα απλών πολιτών αν επιλέγει να σηκωθεί από τον καναπέ του και να υπηρετήσει το κοινό καλό, αποτελεί η Οικολογική Κίνηση Πάτρας.

Ως κοινωνία θα είχαμε πετύχει πολλά περισσότερα εάν επιλέγαμε αντί της θέσεως του κριτή, τη θέση του ενεργού πολίτη.

Οι απλές πρωτοβουλίες, οι συνεργασίες, το πάθος, η αγάπη και η αφοσίωση σε έναν στόχο έχουν δώσει και συνεχίζουν να δίνουν απαντήσεις σε πολλά ζητήματα που αφορούν τις τοπικές κοινότητες αλλά και γενικότερα τη ζωή μας.

Αρκεί να αποφασίζουμε να βγαίνουμε από τον μικρόκοσμό μας και από απλοί παρατηρητές να τραβάμε το κουπί προς τα μπρος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



