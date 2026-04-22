Η επιλογή είναι δική μας

22 Απρ. 2026 7:23
Pelop News

Ενδεικτικό παράδειγμα για το τι μπορεί να πετύχει μία ομάδα απλών πολιτών αν επιλέγει να σηκωθεί από τον καναπέ του και να υπηρετήσει το κοινό καλό, αποτελεί η Οικολογική Κίνηση Πάτρας.

Ως κοινωνία θα είχαμε πετύχει πολλά περισσότερα εάν επιλέγαμε αντί της θέσεως του κριτή, τη θέση του ενεργού πολίτη.

Οι απλές πρωτοβουλίες, οι συνεργασίες, το πάθος, η αγάπη και η αφοσίωση σε έναν στόχο έχουν δώσει και συνεχίζουν να δίνουν απαντήσεις σε πολλά ζητήματα που αφορούν τις τοπικές κοινότητες αλλά και γενικότερα τη ζωή μας.

Αρκεί να αποφασίζουμε να βγαίνουμε από τον μικρόκοσμό μας και από απλοί παρατηρητές να τραβάμε το κουπί προς τα μπρος.

