Η ευλογιά απειλεί και την αγορά, η θανάτωση χιλιάδων ζώων συνεχίζεται στη Δυτική Αχαΐα

Η εξάπλωση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα εξελίσσεται σε μία από τις πιο σοβαρές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια η ελληνική κτηνοτροφία, δημιουργώντας αβεβαιότητα τόσο στην παραγωγή όσο και στην αγορά κρέατος ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση παραμένει χαμηλή αυτή την περίοδο, ειδικοί και φορείς της αγοράς προειδοποιούν ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια τι θα συμβεί όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, όταν παραδοσιακά καταγράφεται αύξηση στην κατανάλωση αμνοεριφίων.

Στην Αχαΐα, τα δεδομένα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Οπως αναφέρει στην «Π» ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, Κώστας Μήλιος, τις προηγούμενες δύο εβδομάδες παρατηρήθηκε νέα έξαρση κρουσμάτων στις ζώνες προστασίας της Δυτικής Αχαΐας, ενώ για πρώτη φορά εντοπίστηκαν δύο περιστατικά στο Ελαιοχώρι, εκτός της υφιστάμενης ζώνης.

«Στην Αχαΐα έχουμε μέχρι στιγμής 180 κρούσματα και 14.500 θανατώσεις προβάτων» σημειώνει, επισημαίνοντας ότι τουλάχιστον στην περιοχή προστασίας την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκαν δευτερογενείς επιμολύνσεις. Ωστόσο, η γεωγραφική διασπορά των κρουσμάτων προκαλεί έντονη ανησυχία.

Την ίδια ώρα, οι επιπτώσεις στην αγορά είναι ήδη εμφανείς. Ο ιδιοκτήτης του σφαγείου της ΒΙΠΕ Πατρών, Ανδρέας Σκάγιας, περιγράφει μια δραματική μείωση της παραγωγής: από 7.000 ζώα την εβδομάδα πέρυσι, σήμερα σφάζονται μόλις 2.500, καθώς η διαδικασία γίνεται πλέον μόνο δύο φορές την εβδομάδα και μετά από υποχρεωτική δειγματοληψία. Η θανάτωση χιλιάδων ζώων έχει προκαλέσει έλλειψη πρώτης ύλης, αν και αυτή δεν έχει ακόμη αντανακλαστεί στην κατανάλωση, καθώς οι φόβοι για την ευλογιά έχουν συγκρατήσει τη ζήτηση.

Οι τιμές στον παραγωγό παραμένουν σταθερές στα 8,5-9 ευρώ το κιλό, αλλά αυτό εκτιμάται ότι θα αλλάξει όσο πλησιάζουν οι γιορτές.

Παράλληλα, το ξέσπασμα της ζωονόσου έχει πυροδοτήσει κρίση εμπιστοσύνης στον κλάδο. Πολλοί κτηνοτρόφοι και παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για πλημμελείς ελέγχους και για μέτρα που δεν εφαρμόστηκαν με την απαιτούμενη αυστηρότητα.

Η πρόσφατη παρεμπόδιση φορτίων αμνοεριφίων στην Αχαΐα και στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς και οι καταγγελίες για διακίνηση ζωοτροφών από εκτροφές με κρούσματα, προκαλούν ερωτήματα ως προς το εύρος της επιμόλυνσης. Επιπλέον, επισημαίνεται η απουσία επαρκούς επιτήρησης σε βασικούς οδικούς κόμβους.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το μόνο βέβαιο είναι ότι το επόμενο διάστημα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της αγοράς. Εάν συνεχιστούν οι μαζικές θανατώσεις, οι ελλείψεις σε αμνοερίφια ενδέχεται να εμφανιστούν απότομα, πιέζοντας τις τιμές προς τα πάνω.

Εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο ακόμη και για αύξηση από τα 14,5 στα 17 ευρώ το κιλό τα Χριστούγεννα, εφόσον η προσφορά δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Μέχρι τότε, η αγωνία παραμένει διάχυτη σε παραγωγούς και καταναλωτές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



