Η Gaga θέλει να αποκτήσει παιδιά με τον Μάικλ Πολάνσκι! ΒΙΝΤΕΟ

Παλεύει για μένα κάθε μέρα, δήλωσε η τραγουδίστρια για τον αρραβωνιαστικό της

03 Οκτ. 2025 23:39
Pelop News

Η Lady Gaga φαίνεται ότι βρήκε τον ιδανικό σύντροφο στο πρόσωπο του Μάικλ Πολάνσκι, με την τραγουδίστρια να εξομολογείται πως νιώθει έτοιμη να αποκτήσει παιδιά μαζί του. Όπως είπε η 39χρονη τραγουδίστρια, δεν έχει νιώσει έτσι για κανέναν άλλο και δήλωσε τυχερή που τον έχει στη ζωή της.

Σε συνέντευξή της στο Στίβεν Κόλμπερτ εξήγησε ότι έχει πολλά σχέδια τόσο για το τραγούδι όσο και για την υποκριτική, αλλά ο «επόμενος πρωταγωνιστικός ρόλος» που ονειρεύεται είναι εκείνος της μητέρας. «Θα ήθελα να κάνω πολλά πράγματα, ναι, όλα αυτά, αλλά αυτό που πραγματικά θέλω είναι να γίνω μαμά. Αυτός είναι ο επόμενος πρωταγωνιστικός ρόλος μου, ελπίζω», είπε χαρακτηριστικά.

Η Lady Gaga και ο 42χρονος επιχειρηματίας γνωρίστηκαν το 2019, μετά από μια συνάντηση που κανόνισε η μητέρα της τραγουδίστριας, Σίνθια Τζερμανότα. «Νομίζω ότι γνώρισα τον άντρα σου», είχε πει εκείνη στην κόρη της μόλις τον γνώρισε.

Άνθρωποι κοντά στη Gaga, όπως η make-up artist Σάρα Τάνο, της έχουν πει: «Βλέπω πόσο η αγάπη έχει αλλάξει τη ζωή σου», όπως αποκάλυψε η ίδια στον Κόλμπερτ. «Είναι ο καλύτερός μου φίλος. Τι μπορείς να πεις για τον καλύτερό σου φίλο;» πρόσθεσε η ποπ σταρ.

«Πάντα με έβλεπε πραγματικά και νομίζω πως κι εγώ τον έβλεπα πραγματικά, και το ένιωσα αμέσως. Ήταν πολύ δυνατό, κάτι που δεν νομίζω ότι είχα νιώσει ποτέ για κανέναν άλλο, ειδικά εκείνη την περίοδο της ζωής μου», είπε για τη γνωριμία της με τον Πολάνσκι σε μια δύσκολη φάση για την ίδια, ψυχικά και σωματικά.

Εστιάζοντας στην ευφυΐα, τη γλυκύτητα και την ευγένειά του, δήλωσε πως είναι τυχερή που βρίσκεται στο πλευρό της. «Είναι απίστευτα έξυπνος, γλυκός και ευγενικός, και παλεύει για μένα κάθε μέρα. Για πολύ καιρό ένιωθα ότι έπρεπε να τα καταφέρνω μόνη μου, και ήταν δύσκολο. Τώρα δεν είναι πια έτσι. Είμαι πολύ τυχερή», κατέληξε.
